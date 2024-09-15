Рейтинг@Mail.ru
Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/lekarstva-1972770339.html
Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно
Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно - РИА Новости, 15.09.2024
Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно
Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, самое главное - при подъеме заболеваемости вовремя начать лечение, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T02:47
2024-09-15T02:47
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
распространение коронавируса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772244324_0:215:2236:1472_1920x0_80_0_0_a8e2842b0bcbe4515cd30db8be52474e.jpg
ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сен - РИА Новости. Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, самое главное - при подъеме заболеваемости вовремя начать лечение, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Во вторник сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 17,3%. "Лекарства есть, они работают. Самое главное - вовремя начать лечение", - сказал Мурашко. Он отметил, что в настоящее время идёт подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы заболевания.
https://ria.ru/20240311/covid-19-1932222657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772244324_104:0:2095:1493_1920x0_80_0_0_1a557d3644f5cbe312a70ece5a677dc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Распространение коронавируса
Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно

Мурашко: лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сен - РИА Новости. Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, самое главное - при подъеме заболеваемости вовремя начать лечение, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Во вторник сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 17,3%.
"Лекарства есть, они работают. Самое главное - вовремя начать лечение", - сказал Мурашко.
Он отметил, что в настоящее время идёт подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы заболевания.
Девушка в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19
11 марта, 07:34
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоРаспространение коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала