https://ria.ru/20240915/lekarstva-1972770339.html

Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно

Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно - РИА Новости, 15.09.2024

Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно

Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, самое главное - при подъеме заболеваемости вовремя начать лечение, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T02:47

2024-09-15T02:47

2024-09-15T02:47

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

распространение коронавируса

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ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сен - РИА Новости. Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, самое главное - при подъеме заболеваемости вовремя начать лечение, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Во вторник сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 17,3%. "Лекарства есть, они работают. Самое главное - вовремя начать лечение", - сказал Мурашко. Он отметил, что в настоящее время идёт подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы заболевания.

https://ria.ru/20240311/covid-19-1932222657.html

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2024

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, распространение коронавируса