https://ria.ru/20240915/lekarstva-1972770339.html
Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно
Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно - РИА Новости, 15.09.2024
Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно
Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, самое главное - при подъеме заболеваемости вовремя начать лечение, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T02:47
2024-09-15T02:47
2024-09-15T02:47
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ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сен - РИА Новости. Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, самое главное - при подъеме заболеваемости вовремя начать лечение, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Во вторник сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 17,3%. "Лекарства есть, они работают. Самое главное - вовремя начать лечение", - сказал Мурашко. Он отметил, что в настоящее время идёт подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы заболевания.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Распространение коронавируса
Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно
Мурашко: лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают
ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сен - РИА Новости. Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, самое главное - при подъеме заболеваемости вовремя начать лечение, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Во вторник сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 17,3%.
"Лекарства есть, они работают. Самое главное - вовремя начать лечение", - сказал Мурашко.
Он отметил, что в настоящее время идёт подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы заболевания.