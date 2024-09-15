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Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США - РИА Новости, 15.09.2024
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11:03 15.09.2024 (обновлено: 11:06 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/kosmos-1972793056.html
Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США
Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США - РИА Новости, 15.09.2024
Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США
Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту во вторник с миссией Polaris Dawn, в воскресенье приводнился у побережья штата Флорида в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:03
2024-09-15T11:06
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту во вторник с миссией Polaris Dawn, в воскресенье приводнился у побережья штата Флорида в США, сообщает американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску. "Подтверждено приводнение... Добро пожаловать обратно на Землю", - говорится в сообщении SpaceX в социальной сети X. Как отмечается, приводнение произошло примерно в 03.38 по местному времени (10.38 мск). Космический корабль Crew Dragon с коммерческой миссией Polaris Dawn стартовал во вторник на ракете-носителе Falcon 9. В состав миссии вошли бизнесмен Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.
https://ria.ru/20240911/crew_dragon-1971974383.html
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космос - риа наука, флорида, сша, илон маск, spacex, наса
Космос - РИА Наука, Флорида, США, Илон Маск, SpaceX, НАСА
Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США

SpaceX: корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился у побережья Флориды

© NASA / NASA JohnsonSpaceX Crew Dragon
SpaceX Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© NASA / NASA Johnson
SpaceX Crew Dragon. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту во вторник с миссией Polaris Dawn, в воскресенье приводнился у побережья штата Флорида в США, сообщает американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску.
"Подтверждено приводнение... Добро пожаловать обратно на Землю", - говорится в сообщении SpaceX в социальной сети X.
Как отмечается, приводнение произошло примерно в 03.38 по местному времени (10.38 мск).
Космический корабль Crew Dragon с коммерческой миссией Polaris Dawn стартовал во вторник на ракете-носителе Falcon 9. В состав миссии вошли бизнесмен Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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