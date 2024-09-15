https://ria.ru/20240915/kosmos-1972793056.html
Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США
Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США - РИА Новости, 15.09.2024
Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США
Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту во вторник с миссией Polaris Dawn, в воскресенье приводнился у побережья штата Флорида в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:03
2024-09-15T11:03
2024-09-15T11:06
космос - риа наука
флорида
сша
илон маск
spacex
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728524480_0:0:2045:1150_1920x0_80_0_0_b5c7322701cd8b8c7db8546155e86cc3.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту во вторник с миссией Polaris Dawn, в воскресенье приводнился у побережья штата Флорида в США, сообщает американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску. "Подтверждено приводнение... Добро пожаловать обратно на Землю", - говорится в сообщении SpaceX в социальной сети X. Как отмечается, приводнение произошло примерно в 03.38 по местному времени (10.38 мск). Космический корабль Crew Dragon с коммерческой миссией Polaris Dawn стартовал во вторник на ракете-носителе Falcon 9. В состав миссии вошли бизнесмен Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.
https://ria.ru/20240911/crew_dragon-1971974383.html
флорида
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728524480_168:0:1701:1150_1920x0_80_0_0_d1736534cd294eb6bfacb2bacecd673a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, флорида, сша, илон маск, spacex, наса
Космос - РИА Наука, Флорида, США, Илон Маск, SpaceX, НАСА
Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США
SpaceX: корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился у побережья Флориды