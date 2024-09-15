https://ria.ru/20240915/kosmos-1972793056.html

Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США

Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США - РИА Новости, 15.09.2024

Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США

Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту во вторник с миссией Polaris Dawn, в воскресенье приводнился у побережья штата Флорида в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:03

2024-09-15T11:03

2024-09-15T11:06

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту во вторник с миссией Polaris Dawn, в воскресенье приводнился у побережья штата Флорида в США, сообщает американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску. "Подтверждено приводнение... Добро пожаловать обратно на Землю", - говорится в сообщении SpaceX в социальной сети X. Как отмечается, приводнение произошло примерно в 03.38 по местному времени (10.38 мск). Космический корабль Crew Dragon с коммерческой миссией Polaris Dawn стартовал во вторник на ракете-носителе Falcon 9. В состав миссии вошли бизнесмен Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.

https://ria.ru/20240911/crew_dragon-1971974383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, флорида, сша, илон маск, spacex, наса