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Кинолог рассказал, как развлечь собаку в дождливую погоду - РИА Новости, 15.09.2024
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03:02 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/kinolog-1972770490.html
Кинолог рассказал, как развлечь собаку в дождливую погоду
Кинолог рассказал, как развлечь собаку в дождливую погоду - РИА Новости, 15.09.2024
Кинолог рассказал, как развлечь собаку в дождливую погоду
Когда заканчивается лето и уходят солнечные дни, прогулкам с собакой могут помешать сильный дождь или ветер, однако энергичным питомцам необходимо сбрасывать... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T03:02
2024-09-15T03:02
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
россия
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Когда заканчивается лето и уходят солнечные дни, прогулкам с собакой могут помешать сильный дождь или ветер, однако энергичным питомцам необходимо сбрасывать накопившуюся энергию, чтобы скука не отразилась на их поведении, для этого могут подойти различные занятия, в том числе ходьба на беговой дорожке, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Если ничем не компенсировать продолжительные прогулки и физическую активность на улице, то собака будет искать себе развлечения самостоятельно, что может не понравиться хозяину, поскольку чаще всего скучающие питомцы начинают громить дом. Именно поэтому в арсенале собаковода осенью должны быть занятия, которые помогут развлечь питомца и сбросить лишнюю энергию", - сказал Голубев. Тем собаководам, у которых дома стоит беговая дорожка, он посоветовал использовать именно её. Особенно она может быть полезна для тех питомцев, которые отказываются гулять в дождливую погоду, но испытывают потребность в физической нагрузке. Сначала стоит просто познакомить питомца со спортивным инвентарем, аккуратно включить её на низкой скорости. Затем можно попробовать поставить собаку на дорожку и посмотреть на реакцию животного. Кроме того, нужно не забывать поощрять собаку за любой интерес и спокойное поведение. Если питомец отказывается ходить по дорожке, можно использовать лакомства и игрушки, чтобы завлечь его, отметил Голубев. Также скрасить осенние дни хозяину и питомцу могут помочь лёгкая физическая нагрузка и умственный труд, которые даст общий курс дрессировки. Это базовая программа для обучения собак, которые достигли трёхмесячного возраста, но она подойдёт и для любой собаки постарше, рассказал кинолог. "Как правило, занятия проходят в специализированных центрах по предварительной записи. С вами и собакой будет работать опытный дрессировщик. Благодаря общему курсу дрессировки вы сможете сделать из вашего любимца послушного и легкоуправляемого питомца. Легкая физическая нагрузка и умственный труд отлично скрасят осенние дни", - пояснил он. Другим совместным занятием для собаки и хозяина может стать дог-йога, где хозяин вместе с собакой выполняют различные асаны. На таких тренировках человека и собака за счёт телесного контакта благодаря совместной деятельности извлекают пользу для психологического и физического здоровья. Кроме того, чтобы раскрыть потенциал собаки и её породные качества, можно подобрать подходящую спортивную дисциплину, рассказал президент РКФ. Он напомнил, что есть множество различных площадок, где готовят будущих спортсменов, а регулярные занятия обязательно принесут свои плоды. Даже если стать профессиональными спортсменами не получится, регулярные физические нагрузки не только сделают собаку счастливее, но и принесут пользу для нормального развития питомца, подчеркнул кинолог. Ещё одним занятием, которым хозяин может увлечь свою собаку, он назвал ноузворк, то есть поиск определенных образцов запаха. Это имитация поисковой работы собак, которую используют силовые структуры при поиске взрывчатки, оружия или наркотиков, только здесь используются другие запахи, например, различные эфирные масла, нанесенные на носители (ватная палочка, кусок дерева, войлок) или натуральные специи, например, корица или гвоздика, рассказал Голубев. Заниматься им можно как в специализированных центрах, так и дома. Но для домашних занятий потребуется инвентарь – различные запахи и коробочки, в которые нужно будет прятать искомый запах, пояснил он. "Благодаря ноузворку собака может развить свои природные инстинкты, формировать навыки самостоятельного решения задач, а также развить и улучшить их поисковые способности. Кроме того, это занятие не даст заскучать питомцу осенью, ведь ему придется поработать интеллектуально и физически", - отметил кинолог.
https://ria.ru/20240908/kinolog-1971341850.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Россия
Кинолог рассказал, как развлечь собаку в дождливую погоду

Кинолог Голубев: беговая дорожка поможет собакам сбросить накопившуюся энергию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Собака. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Когда заканчивается лето и уходят солнечные дни, прогулкам с собакой могут помешать сильный дождь или ветер, однако энергичным питомцам необходимо сбрасывать накопившуюся энергию, чтобы скука не отразилась на их поведении, для этого могут подойти различные занятия, в том числе ходьба на беговой дорожке, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Если ничем не компенсировать продолжительные прогулки и физическую активность на улице, то собака будет искать себе развлечения самостоятельно, что может не понравиться хозяину, поскольку чаще всего скучающие питомцы начинают громить дом. Именно поэтому в арсенале собаковода осенью должны быть занятия, которые помогут развлечь питомца и сбросить лишнюю энергию", - сказал Голубев.
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Тем собаководам, у которых дома стоит беговая дорожка, он посоветовал использовать именно её. Особенно она может быть полезна для тех питомцев, которые отказываются гулять в дождливую погоду, но испытывают потребность в физической нагрузке. Сначала стоит просто познакомить питомца со спортивным инвентарем, аккуратно включить её на низкой скорости.
Затем можно попробовать поставить собаку на дорожку и посмотреть на реакцию животного. Кроме того, нужно не забывать поощрять собаку за любой интерес и спокойное поведение. Если питомец отказывается ходить по дорожке, можно использовать лакомства и игрушки, чтобы завлечь его, отметил Голубев.
Также скрасить осенние дни хозяину и питомцу могут помочь лёгкая физическая нагрузка и умственный труд, которые даст общий курс дрессировки. Это базовая программа для обучения собак, которые достигли трёхмесячного возраста, но она подойдёт и для любой собаки постарше, рассказал кинолог.
"Как правило, занятия проходят в специализированных центрах по предварительной записи. С вами и собакой будет работать опытный дрессировщик. Благодаря общему курсу дрессировки вы сможете сделать из вашего любимца послушного и легкоуправляемого питомца. Легкая физическая нагрузка и умственный труд отлично скрасят осенние дни", - пояснил он.
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Другим совместным занятием для собаки и хозяина может стать дог-йога, где хозяин вместе с собакой выполняют различные асаны. На таких тренировках человека и собака за счёт телесного контакта благодаря совместной деятельности извлекают пользу для психологического и физического здоровья.
Кроме того, чтобы раскрыть потенциал собаки и её породные качества, можно подобрать подходящую спортивную дисциплину, рассказал президент РКФ. Он напомнил, что есть множество различных площадок, где готовят будущих спортсменов, а регулярные занятия обязательно принесут свои плоды. Даже если стать профессиональными спортсменами не получится, регулярные физические нагрузки не только сделают собаку счастливее, но и принесут пользу для нормального развития питомца, подчеркнул кинолог.
Ещё одним занятием, которым хозяин может увлечь свою собаку, он назвал ноузворк, то есть поиск определенных образцов запаха. Это имитация поисковой работы собак, которую используют силовые структуры при поиске взрывчатки, оружия или наркотиков, только здесь используются другие запахи, например, различные эфирные масла, нанесенные на носители (ватная палочка, кусок дерева, войлок) или натуральные специи, например, корица или гвоздика, рассказал Голубев. Заниматься им можно как в специализированных центрах, так и дома. Но для домашних занятий потребуется инвентарь – различные запахи и коробочки, в которые нужно будет прятать искомый запах, пояснил он.
"Благодаря ноузворку собака может развить свои природные инстинкты, формировать навыки самостоятельного решения задач, а также развить и улучшить их поисковые способности. Кроме того, это занятие не даст заскучать питомцу осенью, ведь ему придется поработать интеллектуально и физически", - отметил кинолог.
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