https://ria.ru/20240915/izrail-1972824701.html

Иранский эксперт прокомментировал ракетный удар хуситов по Израилю

Иранский эксперт прокомментировал ракетный удар хуситов по Израилю - РИА Новости, 15.09.2024

Иранский эксперт прокомментировал ракетный удар хуситов по Израилю

Удар баллистической ракеты, нанесенный в воскресенье йеменским движением "Ансар Аллах" по Израилю, является посланием Тель-Авиву и странам Запада, чтобы они... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T16:13

2024-09-15T16:13

2024-09-15T16:13

в мире

сирия

биньямин нетаньяху

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921469258_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_402459461143d6e28891deeb4afff7a8.jpg

ТЕГЕРАН, 15 сен - РИА Новости. Удар баллистической ракеты, нанесенный в воскресенье йеменским движением "Ансар Аллах" по Израилю, является посланием Тель-Авиву и странам Запада, чтобы они убедили Израиль уйти из сектора Газа и заключить полное перемирие, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. Ранее йеменское движение "Ансар Аллах" заявило, что ударило по военному объекту в израильской Яффе близ Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой. По заявлению движения, целью являлся военный объект в районе Яффа, а сам удар вынудил около двух миллионов израильтян спуститься в бомбоубежища. "Единственный путь состоит в том, чтобы США и Великобритания вместо того, чтобы создавать напряженность и кризисы (в регионе Ближнего Востока - ред.) и поддерживать Израиль, убедили Израиль уйти из Газы, воспрепятстовали любой атаке (Израиля - ред.) по территории Ливана и (в частности - ред.) Южного Ливана и направили Израиль к полному перемирию... Этот (удар хуситов - ред.) - недвусмысленное послание Израилю, США, Франции и Великобритании", - сказал Модаббер. Сегодняшний удар движения "Ансар Аллах" по Израилю, по мнению эксперта, означает, что это движение достигло высокой технологической мощи в военной сфере. Он подчеркнул, что произведенная силами хуситов ракета смогла, будучи незамеченной, преодолеть 2000 км до Израиля, обойдя американские, британские и французские корабли. При этом, как утверждает Модаббер, использовавшаяся ракета была тестовой и не применялась для основных операций, это говорит о том, что "Ансар Аллах" самостоятельно смогло обзавестись многими другими ракетами. Эксперт также отметил, что сегодня есть и другие движения, способные противостоять Израилю и имеющие доступ к продвинутым технологиям. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя пуск баллистической ракеты из Йемена, которая упала в центральной части Израиля, заявил в воскресенье, что йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" уже должны знать, что за любую атаку на Израиль придется платить "высокую цену". В воскресенье утром во многих городах центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего израильские военные заявили о падении ракеты класса "земля-земля" в районе города Модиин, которая была выпущена из Йемена. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявили, что первоначальное расследование показало, что ракета, скорее всего, развалилась на фрагменты в воздухе. Жертв в результате этой ракетной атаки не было. В октябре прошлого года правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Позднее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что "Ансар Алла" начало переброску своих военнизированных отрядов в Сирию.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240905/husity-1970928864.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

сирия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, биньямин нетаньяху, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль