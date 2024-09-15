https://ria.ru/20240915/izrail-1972777512.html

Армия Израиля рассказала об упавшей в центре страны ракете

Армия Израиля рассказала об упавшей в центре страны ракете - РИА Новости, 15.09.2024

Армия Израиля рассказала об упавшей в центре страны ракете

Упавшая в центральной части Израиля ракета "земля-земля" была выпущена из Йемена, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попыталась ее сбить, результат в настоящее время РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T07:15

2024-09-15T07:15

2024-09-15T07:15

в мире

сирия

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

йемен

израиль

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Упавшая в центральной части Израиля ракета "земля-земля" была выпущена из Йемена, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попыталась ее сбить, результат в настоящее время подвергается оценке, сообщил ЦАХАЛ. "Ракета была выпущена из Йемена. Звуки взрывов, которые было слышно в последние несколько минут, исходят от ракет-перехватчиков. Результат перехвата в процессе оценки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Ранее ЦАХАЛ сообщал, что ракета класса "земля-земля" упала в центральной части Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, о пострадавших не сообщается. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В октябре прошлого года правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Позднее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что "Ансар Алла" начало переброску своих военнизированных отрядов в Сирию.

https://ria.ru/20240914/udary-1972699070.html

https://ria.ru/20240914/gaza-1972688922.html

https://ria.ru/20240915/konflikt-1915630213.html

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в мире, сирия, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен, израиль