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Армия Израиля рассказала об упавшей в центре страны ракете - РИА Новости, 15.09.2024
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07:15 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/izrail-1972777512.html
Армия Израиля рассказала об упавшей в центре страны ракете
Армия Израиля рассказала об упавшей в центре страны ракете - РИА Новости, 15.09.2024
Армия Израиля рассказала об упавшей в центре страны ракете
Упавшая в центральной части Израиля ракета "земля-земля" была выпущена из Йемена, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попыталась ее сбить, результат в настоящее время РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T07:15
2024-09-15T07:15
в мире
сирия
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
йемен
израиль
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Упавшая в центральной части Израиля ракета "земля-земля" была выпущена из Йемена, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попыталась ее сбить, результат в настоящее время подвергается оценке, сообщил ЦАХАЛ. "Ракета была выпущена из Йемена. Звуки взрывов, которые было слышно в последние несколько минут, исходят от ракет-перехватчиков. Результат перехвата в процессе оценки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Ранее ЦАХАЛ сообщал, что ракета класса "земля-земля" упала в центральной части Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, о пострадавших не сообщается. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В октябре прошлого года правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Позднее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что "Ансар Алла" начало переброску своих военнизированных отрядов в Сирию.
https://ria.ru/20240914/udary-1972699070.html
https://ria.ru/20240914/gaza-1972688922.html
https://ria.ru/20240915/konflikt-1915630213.html
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в мире, сирия, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен, израиль
В мире, Сирия, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Йемен, Израиль
Армия Израиля рассказала об упавшей в центре страны ракете

ЦАХАЛ: упавшую в центральной части Израиля ракету выпустили из Йемена

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Упавшая в центральной части Израиля ракета "земля-земля" была выпущена из Йемена, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попыталась ее сбить, результат в настоящее время подвергается оценке, сообщил ЦАХАЛ.
Солдаты израильской армии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
ЦАХАЛ заявил об ударах по двум зданиям ХАМАС, где производилось оружие
14 сентября, 14:50
"Ракета была выпущена из Йемена. Звуки взрывов, которые было слышно в последние несколько минут, исходят от ракет-перехватчиков. Результат перехвата в процессе оценки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Ранее ЦАХАЛ сообщал, что ракета класса "земля-земля" упала в центральной части Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, о пострадавших не сообщается.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 41 182 человек
14 сентября, 13:56
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
В октябре прошлого года правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Позднее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что "Ансар Алла" начало переброску своих военнизированных отрядов в Сирию.
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