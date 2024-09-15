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Земфира* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 15.09.2024
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02:28 15.09.2024 (обновлено: 02:32 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/inoagent-1972770178.html
Земфира* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента
Земфира* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 15.09.2024
Земфира* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента
Признанная иноагентом певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов, следует из картотеки суда. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T02:28
2024-09-15T02:32
россия
земфира
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Признанная иноагентом певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов, следует из картотеки суда."Обжалуется: Решение об отказе в удовлетворении административного иска от 14 июня 2023 года", - сказано в карточке дела.Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* к Минюсту в связи с ее иноагентским статусом, затем Мосгорсуд утвердил это решение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240914/obzhalovanie-1972647178.html
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россия, земфира, происшествия, москва, московский городской суд
Россия, Земфира, Происшествия, Москва, Московский городской суд
Земфира* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента

Певица Земфира обжаловала в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Земфира
Певица Земфира - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Признанная иноагентом певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов, следует из картотеки суда.
"Обжалуется: Решение об отказе в удовлетворении административного иска от 14 июня 2023 года", - сказано в карточке дела.
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента
Вчера, 07:04
Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* к Минюсту в связи с ее иноагентским статусом, затем Мосгорсуд утвердил это решение.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РоссияЗемфираПроисшествияМоскваМосковский городской суд
 
 
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