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Земфира* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента
Земфира* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 15.09.2024
Земфира* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента
Признанная иноагентом певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов, следует из картотеки суда. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T02:28
2024-09-15T02:28
2024-09-15T02:32
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Признанная иноагентом певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов, следует из картотеки суда."Обжалуется: Решение об отказе в удовлетворении административного иска от 14 июня 2023 года", - сказано в карточке дела.Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* к Минюсту в связи с ее иноагентским статусом, затем Мосгорсуд утвердил это решение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240914/obzhalovanie-1972647178.html
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россия, земфира, происшествия, москва, московский городской суд
Россия, Земфира, Происшествия, Москва, Московский городской суд
Земфира* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента
Певица Земфира обжаловала в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента