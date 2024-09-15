В конгрессе США обратились к американцам с просьбой из-за Украины
Конгрессвумен Грин: финансирование Украины может привести к мировой войне
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обратилась в соцсети X к американцам с просьбой из-за конфликта на Украине.
"Большинство американцев не поддерживают финансирование и разжигание украинско-российской войны. Вместо этого они хотят решить наши собственные проблемы и защитить собственную границу", — написала она.
"Большинство американцев не поддерживают финансирование и разжигание украинско-российской войны. Вместо этого они хотят решить наши собственные проблемы и защитить собственную границу", — написала она.
Грин добавила, что решения, которые принимаются сейчас, могут привести к третьей мировой войне.
"Я призываю всех американцев не оставаться равнодушными, потому что никто из нас не сможет пережить ядерную войну", — отметила конгрессвумен.
На этой неделе российский лидер Владимир Путин сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
"Я призываю всех американцев не оставаться равнодушными, потому что никто из нас не сможет пережить ядерную войну", — отметила конгрессвумен.
На этой неделе российский лидер Владимир Путин сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
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