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В конгрессе США обратились к американцам с просьбой из-за Украины

В конгрессе США обратились к американцам с просьбой из-за Украины - РИА Новости, 15.09.2024

В конгрессе США обратились к американцам с просьбой из-за Украины

Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обратилась в соцсети X к американцам с просьбой из-за конфликта на Украине. "Большинство... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T08:41

2024-09-15T08:41

2024-09-15T17:06

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обратилась в соцсети X к американцам с просьбой из-за конфликта на Украине. "Большинство американцев не поддерживают финансирование и разжигание украинско-российской войны. Вместо этого они хотят решить наши собственные проблемы и защитить собственную границу", — написала она. Грин добавила, что решения, которые принимаются сейчас, могут привести к третьей мировой войне."Я призываю всех американцев не оставаться равнодушными, потому что никто из нас не сможет пережить ядерную войну", — отметила конгрессвумен. На этой неделе российский лидер Владимир Путин сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

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в мире, марджори тейлор грин, россия, киев, украина