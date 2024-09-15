https://ria.ru/20240915/gibel-1972809117.html

В Нижегородской области женщина врезалась в трос на гидроцикле и погибла

В Нижегородской области женщина врезалась в трос на гидроцикле и погибла - РИА Новости, 15.09.2024

В Нижегородской области женщина врезалась в трос на гидроцикле и погибла

Катавшаяся на гидроцикле женщина врезалась в натянутый над рекой Ветлугой трос и погибла, сообщает МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:02

2024-09-15T14:02

2024-09-15T14:02

происшествия

ветлуга

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Катавшаяся на гидроцикле женщина врезалась в натянутый над рекой Ветлугой трос и погибла, сообщает МЧС по Нижегородской области. Инцидент произошел в воскресенье около 12 часов возле поселка Воскресенское в акватории реки Ветлуга. "Женщина, двигаясь на гидроцикле, совершила столкновение с натянутым тросом. В результате происшествия погибла, личность устанавливается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240913/burjatija-1972440722.html

ветлуга

нижегородская область

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происшествия, ветлуга, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)