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В Нижегородской области женщина врезалась в трос на гидроцикле и погибла
В Нижегородской области женщина врезалась в трос на гидроцикле и погибла - РИА Новости, 15.09.2024
В Нижегородской области женщина врезалась в трос на гидроцикле и погибла
Катавшаяся на гидроцикле женщина врезалась в натянутый над рекой Ветлугой трос и погибла, сообщает МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:02
2024-09-15T14:02
2024-09-15T14:02
происшествия
ветлуга
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Катавшаяся на гидроцикле женщина врезалась в натянутый над рекой Ветлугой трос и погибла, сообщает МЧС по Нижегородской области. Инцидент произошел в воскресенье около 12 часов возле поселка Воскресенское в акватории реки Ветлуга. "Женщина, двигаясь на гидроцикле, совершила столкновение с натянутым тросом. В результате происшествия погибла, личность устанавливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240913/burjatija-1972440722.html
ветлуга
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происшествия, ветлуга, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ветлуга, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области женщина врезалась в трос на гидроцикле и погибла
МЧС: в Нижегородской области женщина врезалась в трос на гидроцикле и погибла