https://ria.ru/20240915/germaniya-1972310942.html

"Способ найден". В Германии назвали сроки поражения России

"Способ найден". В Германии назвали сроки поражения России - РИА Новости, 15.09.2024

"Способ найден". В Германии назвали сроки поражения России

В Берлине признались, что больше не смогут наращивать военные поставки Украине. Во-первых, серьезные проблемы в экономике. Во-вторых, не хватает оружия для... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T08:00

2024-09-15T08:00

2024-09-15T08:02

германия

киев

берлин (город)

александр дудчак

владимир зеленский

кристиан линднер

вооруженные силы украины

der spiegel

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Михаил Катков. В Берлине признались, что больше не смогут наращивать военные поставки Украине. Во-первых, серьезные проблемы в экономике. Во-вторых, не хватает оружия для собственной обороны. Что это значит для Киева — в материале РИА Новости.Целого века малоКак сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики (IfW), немецкий ВПК сильно отстает от российского, работающего на полную мощность. По мнению экспертов, чтобы сократить разрыв, при нынешней политике Берлина потребует почти 100 лет. В частности, вернуться к уровню 2004 года (тогда были лучшие показатели) по танкам удастся лишь в 2066-м, по истребителям — в 2038-м, по гаубицам — в 2121-м.А в России все иначе. "Производственные мощности там такие, что способны изготовить весь запас бундесвера за шесть месяцев", — говорится в исследовании.За день Москва выпускает по Украине до десяти тысяч ракет, утверждают его авторы. В Германии бы все кончилось максимум через 70 дней. Кроме того, Россия добилась значительного прогресса в современных системах вооружений. К примеру, производство беспилотников увеличилось более чем в шесть раз."Сохранять прежний подход к ВПК в такой ситуации — это полная безответственность", — предупреждает научный сотрудник IfW Гунтрама Вольфа (Guntram Wolff).Глава Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик уверен: Германии необходимо тратить на оборону не менее 100 миллиардов евро в год. В июле утвердили проект бюджета на 2025-й: военным дали 53 миллиарда, хотя они просили 58. К 2028-му обещают увеличить финансирование до 80 миллиардов.Дрожь землиА Зеленскому надо все больше оружия. "Мы очень просим. <…>тф Нужны решения, требуется своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к США, Великобритании, Франции", — говорил он месяц назад.Примечательно, что Германию не упомянул, хотя раньше делал это часто. Видимо, понял, что от экономического локомотива Евросоюза ждать большего не приходится. Как пояснили в издании Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ), в условиях жесткой экономии Берлин не сможет придумать ничего нового.В частности, 19 августа правительство ФРГ обновило список оружия, поставляемого на Украину. Добавили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T, десять беспилотных надводных аппаратов, 26 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями. Германия пока остается одним из основных спонсоров ВСУ. Однако, указывает FAZ, скоро ситуация изменится.Так, министр финансов Кристиан Линднер заявил министру обороны Борису Писториусу и главе МИД Анналене Бербок, что новые меры поддержки Киева "могут приниматься, только если прописаны в бюджете". В 2023-м Берлин потратил на Киев пять миллиардов, в 2024-м — 7,1. На 2025 и 2026 годы заложено по три, 2027 и 2028-й — по 500 миллионов.Зеленский обещает развернуть собственное военное производство — на подземных заводах. И естественно, на западные деньги. Литва уже дает десять миллионов евро на ракеты-дроны "Паляница", высокоточное оружие дальностью до 800 километров, как уверяют в Киеве. О других проектах украинского ВПК пока не сообщали.Момент истиныДиректор ИНИОН Алексей Кузнецов считает ослабление немецкой помощи Украине закономернам. "На примере Тюрингии и Саксонии мы увидели, что наибольшей популярностью в стране пользуются политические силы, которые выступают против поддержки Киева. Причем неважно, представляют они левый или правый лагерь", — отмечает он.По его мнению, властям ФРГ придется с этим считаться, даже если они не хотят этого. Иначе неизбежен политический кризис.Политолог Александр Дудчак согласен с тем, что у Германии все меньше денег для ВСУ. "Но Берлин не урежет поставки Киеву. Рядовым немцам станет сложнее, однако кого это волнует. <…> Главное, чтобы США были довольны. Причем, если там выберут Трампа, который очень требователен к европейским союзникам, Германия может затянуть пояс еще сильнее", — рассуждает он.Как бы там ни было, опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что настоящие проблемы с боеприпасами и оружием у ВСУ возникнут, только если поставки сократят США и Великобритания. С такими союзниками киевский режим может обойтись и без Германии.

https://ria.ru/20240907/germaniya-1971089957.html

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

германия

киев

берлин (город)

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германия, киев, берлин (город), александр дудчак, владимир зеленский, кристиан линднер, вооруженные силы украины, der spiegel, библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион)