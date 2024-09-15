https://ria.ru/20240915/gaz-1972811341.html

Российские бойцы рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье

Российские бойцы рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье - РИА Новости, 15.09.2024

Российские бойцы рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье

Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:23

2024-09-15T14:23

2024-09-15T14:23

специальная военная операция на украине

курская область

россия

глушковский район

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

происшествия

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КУРСКАЯ ОБЛ., 15 сен - РИА Новости. Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области. "Два раза были атакованы газом у себя на КНП (командно-наблюдательный пункт – ред.), два раза были атакованы газом на позициях", - рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид". По его словам, бойцы с тяжелыми отравлениями были эвакуированы в госпиталь. ВСУ при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот и другие животные, ранее рассказали РИА Новости жительницы сёл в Глушковском районе. Другая жительница рассказала, что после взрыва был странный дым или пар. Следствие проверит информацию о возможном применении ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом в Курской области, заявил ранее РИА Новости представитель следствия. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

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россия

глушковский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, глушковский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия