https://ria.ru/20240915/gaz-1972811341.html
Российские бойцы рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье
Российские бойцы рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье - РИА Новости, 15.09.2024
Российские бойцы рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье
Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:23
2024-09-15T14:23
2024-09-15T14:23
специальная военная операция на украине
курская область
россия
глушковский район
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
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КУРСКАЯ ОБЛ., 15 сен - РИА Новости. Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области. "Два раза были атакованы газом у себя на КНП (командно-наблюдательный пункт – ред.), два раза были атакованы газом на позициях", - рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид". По его словам, бойцы с тяжелыми отравлениями были эвакуированы в госпиталь. ВСУ при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот и другие животные, ранее рассказали РИА Новости жительницы сёл в Глушковском районе. Другая жительница рассказала, что после взрыва был странный дым или пар. Следствие проверит информацию о возможном применении ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом в Курской области, заявил ранее РИА Новости представитель следствия. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, глушковский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Глушковский район, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Российские бойцы рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье
Командир отряда: ВСУ атаковали КНП и позиции в Курской области снарядами с газом
КУРСКАЯ ОБЛ., 15 сен - РИА Новости. Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области.
"Два раза были атакованы газом у себя на КНП (командно-наблюдательный пункт – ред.), два раза были атакованы газом на позициях", - рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид".
По его словам, бойцы с тяжелыми отравлениями были эвакуированы в госпиталь.
ВСУ при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот и другие животные, ранее рассказали РИА Новости жительницы сёл в Глушковском районе
. Другая жительница рассказала, что после взрыва был странный дым или пар.
Следствие проверит информацию о возможном применении ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом в Курской области, заявил ранее РИА Новости представитель следствия.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.