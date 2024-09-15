Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/gaz-1972811341.html
Российские бойцы рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье
Российские бойцы рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье - РИА Новости, 15.09.2024
Российские бойцы рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье
Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:23
2024-09-15T14:23
специальная военная операция на украине
курская область
россия
глушковский район
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936728469_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_663a5a2146ae4c9333e72b641ac6ca2c.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ., 15 сен - РИА Новости. Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области. "Два раза были атакованы газом у себя на КНП (командно-наблюдательный пункт – ред.), два раза были атакованы газом на позициях", - рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид". По его словам, бойцы с тяжелыми отравлениями были эвакуированы в госпиталь. ВСУ при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот и другие животные, ранее рассказали РИА Новости жительницы сёл в Глушковском районе. Другая жительница рассказала, что после взрыва был странный дым или пар. Следствие проверит информацию о возможном применении ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом в Курской области, заявил ранее РИА Новости представитель следствия. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
курская область
россия
глушковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936728469_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7e854c035f136d3f41629c027f3b0e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, глушковский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Глушковский район, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Российские бойцы рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье

Командир отряда: ВСУ атаковали КНП и позиции в Курской области снарядами с газом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛ., 15 сен - РИА Новости. Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области.
"Два раза были атакованы газом у себя на КНП (командно-наблюдательный пункт – ред.), два раза были атакованы газом на позициях", - рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид".
Эвакуированная жительница села Гончаровка Галина: военные ВСУ не щадят ни стариков, ни детей - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Пенсионерка из Курской области рассказала о зверствах ВСУ
11 сентября, 19:35
По его словам, бойцы с тяжелыми отравлениями были эвакуированы в госпиталь.
ВСУ при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот и другие животные, ранее рассказали РИА Новости жительницы сёл в Глушковском районе. Другая жительница рассказала, что после взрыва был странный дым или пар.
Следствие проверит информацию о возможном применении ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом в Курской области, заявил ранее РИА Новости представитель следствия.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияГлушковский районВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала