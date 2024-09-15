https://ria.ru/20240915/galkin-1972773683.html

Галкин* распространял на концертах фейки о спецоперации, выяснило следствие

Галкин* распространял на концертах фейки о спецоперации, выяснило следствие - РИА Новости, 15.09.2024

Галкин* распространял на концертах фейки о спецоперации, выяснило следствие

Следствие установило, что артист Максим Галкин* распространял на концертах за рубежом фейки о спецоперации и действиях России, следует из документа,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T05:14

2024-09-15T05:14

2024-09-15T10:34

россия

москва

израиль

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Следствие установило, что артист Максим Галкин* распространял на концертах за рубежом фейки о спецоперации и действиях России, следует из документа, размещенного на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Приведенные материалы содержат публикации, <...> в которых указанное лицо распространяет сведения, затрагивающие специальную военную операцию, обвиняя непосредственно Российскую Федерацию в совершении военных преступлений, провоцировании гуманитарной катастрофы", — говорится в решении суда. Отмечается также, что на концертах за рубежом Галкин*, помимо прочего, поднимал вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой" России. "Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов", — говорится в документе.Кроме того, суд счел мотивированными и подтвержденными материалами дела выводы суда первой инстанции, который исходил из того, что Галкин* является физлицом, осуществляющим "политическую деятельность в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием".Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.Галкин* пытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, затем — в Мосгорсуде.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html

https://ria.ru/20240730/inoagent-1962827078.html

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россия, москва, израиль, московский городской суд, происшествия