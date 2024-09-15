https://ria.ru/20240915/funikuler-1972893414.html

Фуникулер в Нижегородском кремле станет частью свадебного маршрута

Фуникулер в Нижегородском кремле станет частью свадебного маршрута - РИА Новости, 16.09.2024

Фуникулер в Нижегородском кремле станет частью свадебного маршрута

Новую свадебную традицию заложили в Нижнем Новгороде с открытием фуникулера в кремле - молодожены смогут включить поездку на нем в свой свадебный маршрут,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-15T16:45

2024-09-15T16:45

2024-09-16T08:46

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Новую свадебную традицию заложили в Нижнем Новгороде с открытием фуникулера в кремле - молодожены смогут включить поездку на нем в свой свадебный маршрут, передает корреспондент РИА Новости. Торжественный запуск фуникулера, соединяющего улицу Рождественскую и Нижневолжскую набережную с находящимся на высоком склоне кремлем, состоялся в воскресенье. Одними из первых пассажиров стали молодожены, торжественную регистрацию брака которых провели прямо в здании новенького фуникулёра. "Мы рассчитываем, что фуникулер станет не только важным элементом туристического ландшафта нашего города, но и частью новой свадебной традиции, нового маршрута молодоженов. На фуникулёре они смогут подняться от площади Народного единства к небольшой уютной Никольской церкви при манеже и памятнику Дмитрию Донскому и Ефросиньи Суздальской – покровителям супружества", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Молодоженов поздравила с регистрацией брака и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. "Уверена, что этот маршрут с необыкновенным инженерным сооружением, с памятником святым, с возможностью подняться на Часовую башню заинтересует нижегородских молодоженов. Мы же планируем включить фуникулер в проект "Императорский маршрут". С каждым годом таких точек показа на "Императорском маршруте" в Нижегородской области становится всё больше. Для нашей делегации каждый визит в ваш регион – это новые открытия", - отметила Громова. Первый в России фуникулёр на водяной тяге был построен в Нижнем Новгороде в 1896 году к Всероссийской промышленной и художественной выставке. Он проработал до 1926 года, а затем был заброшен и разрушен. В 2019 году в ходе раскопок на откосе Нижегородского кремля под четырехметровым слоем земли археологи обнаружили части конструкций фуникулера. На его месте в 2021 году начали строить новый подъемник. Он воссоздан на основе исторических документов и фотографий.

https://ria.ru/20240606/muzey-1951185428.html

https://ria.ru/20240915/blagotvoritelnost-1972844414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижегородская область, россия, нижний новгород