https://ria.ru/20240915/ekspeditsiya-1972585836.html

Полярная экспедиция "Северный полюс-42" отправляется из Мурманска в Арктику

Полярная экспедиция "Северный полюс-42" отправляется из Мурманска в Арктику - РИА Новости, 15.09.2024

Полярная экспедиция "Северный полюс-42" отправляется из Мурманска в Арктику

Дрейфующая экспедиция "Северный полюс-42" отправляется в воскресенье в высокие широты Северного Ледовитого океана на уникальном научно-экспедиционном... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T13:08

2024-09-15T13:08

2024-09-15T15:33

арктика

северный ледовитый океан

мурманск

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МУРМАНСК, 15 сен - РИА Новости. Дрейфующая экспедиция "Северный полюс-42" отправляется в воскресенье в высокие широты Северного Ледовитого океана на уникальном научно-экспедиционном судне-ледовой платформе "Северный полюс", ориентировочно экспедиция продлится до 2026 года, передает корреспондент РИА Новости.Это уже вторая экспедиция на уникальной ледостойкой платформе в Арктику. На этот раз ученые реализуют свыше 50 различных научных программ с целью изучения изменений природной среды Арктики и оценки степени уязвимости экосистем этого уникального региона планеты."Я полагаю, что с учетом специфики данной экспедиции, можно получить новые хорошие результаты в области гидробиологии, гидрохимии, в области гидрографии и геологии. Ну, а далее уже и метеорология, и океанология", - отметил начальник экспедиции "Северный полюс-42" Александр Ипатов в разговоре с журналистами."Экспедицией "Северный полюс42" мы начинаем регулярно научное присутствие в высоких широтах Арктики. "СП-41" была прорывной экспедицией. Мы вернулись в Арктику после 10-летнего перерыва", - сказал журналистам заместитель директора Арктического и антарктического НИС Юрий Угрюмов.В первой экспедиции особое внимание было уделено отработке технологии, а теперь ученые входят в регулярный цикл научного присутствия в Арктике, поскольку необходимы постоянные и непрерывные наблюдения, что дает информацию о состоянии природной среды в Центральной Арктике.Что касается работы платформы, то она рассчитана на два года непрерывного цикла. "Ориентировочно экспедиция до мая 2026 года, но всё зависит от движения льдов", - рассказал журналистам помощник капитана по радиоэлектронике Роман Шульгин. По его словам, экипаж платформы - 16 человек, 35 человек - учёные, в течение плавания будет проходить ротация.Предполагается, что в период дрейфа ученые и полярники соберут обширный массив данных о состоянии природной среды, которые расширят наши представления о процессах, протекающих в Арктике, и могут быть использованы для принятия ключевых стратегических решений. В том числе, относительно строительства ледокольного флота, развития навигации на трассе Северного морского пути, перспектив ведения рыболовства и иной хозяйственной деятельности. На сегодняшний день только Россия может проводить такие длительные комплексные работы в высоких широтах арктического региона.Ключевым обстоятельством, мотивирующим продолжение и активизацию изучения Северного Ледовитого океана, стали беспрецедентно быстрые изменения арктической климатической системы, происходящие в настоящее время и не наблюдавшиеся в таком масштабе ранее.Повышение температуры воздуха в Арктике вследствие глобального потепления происходит в 2-2.5 раза быстрее по сравнению со средними планетарными значениями. Именно это потепление стало "спусковым механизмом" для начала изменений в других компонентах климатической системы Арктики и, в первую очередь, морского льда. В результате сокращения морского ледяного покрова активировались обратные связи в системе "океан – атмосфера – морской лед", способные привести к ускорению дальнейшего уменьшения площади и толщины морского льда в Северном Ледовитом океане.Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института намерены определить, существуют ли предпосылки для дальнейшего уменьшения летнего ледяного покрова в Северном Ледовитом океане, что может быть важно для планов по развитию навигации на трассе Северного морского пути.Инфраструктура НЭС "Северный полюс" позволяет проводить научные исследования на самом высоком технологическом уровне от дна океана, через всю толщу океана, изучая течения, свойства воды и лед, до верхних слоев атмосферы и ближнего космоса. Возможности судна позволяют погружать приборы на любую глубину в Северном Ледовитом океане, использовать спутники и беспилотные аппараты.

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https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html

https://ria.ru/20240809/fragmenty-1965309561.html

арктика

северный ледовитый океан

мурманск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

арктика, северный ледовитый океан, мурманск