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В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета
В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета - РИА Новости, 15.09.2024
В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета
Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, вылетавшего из петербургского аэропорта Пулково, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:44
2024-09-15T11:44
2024-09-15T15:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, вылетавшего из петербургского аэропорта Пулково, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. Инцидент произошел минувшей ночью, около 00:45 мск. Лазерный луч направили в самолет Boeing-738, вылетавший в Челябинск. "Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет. Экипаж ослеплен не был. Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников", — заявили в ГУ МВД.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург, челябинск, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Челябинск, Россия
В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета
Неизвестные попытались ослепить экипаж самолета, вылетавшего из Петербурга