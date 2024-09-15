https://ria.ru/20240915/ekipazh-1972797400.html

В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета

В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета - РИА Новости, 15.09.2024

В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета

Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, вылетавшего из петербургского аэропорта Пулково, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:44

2024-09-15T11:44

2024-09-15T15:45

происшествия

санкт-петербург

челябинск

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, вылетавшего из петербургского аэропорта Пулково, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. Инцидент произошел минувшей ночью, около 00:45 мск. Лазерный луч направили в самолет Boeing-738, вылетавший в Челябинск. "Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет. Экипаж ослеплен не был. Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников", — заявили в ГУ МВД.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html

санкт-петербург

челябинск

россия

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происшествия, санкт-петербург, челябинск, россия