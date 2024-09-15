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В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета - РИА Новости, 15.09.2024
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11:44 15.09.2024 (обновлено: 15:45 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ekipazh-1972797400.html
В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета
В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета - РИА Новости, 15.09.2024
В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета
Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, вылетавшего из петербургского аэропорта Пулково, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:44
2024-09-15T15:45
происшествия
санкт-петербург
челябинск
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, вылетавшего из петербургского аэропорта Пулково, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. Инцидент произошел минувшей ночью, около 00:45 мск. Лазерный луч направили в самолет Boeing-738, вылетавший в Челябинск. "Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет. Экипаж ослеплен не был. Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников", — заявили в ГУ МВД.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html
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происшествия, санкт-петербург, челябинск, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Челябинск, Россия
В Петербурге попытались ослепить экипаж вылетавшего самолета

Неизвестные попытались ослепить экипаж самолета, вылетавшего из Петербурга

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, вылетавшего из петербургского аэропорта Пулково, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.
Инцидент произошел минувшей ночью, около 00:45 мск. Лазерный луч направили в самолет Boeing-738, вылетавший в Челябинск.
"Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет. Экипаж ослеплен не был. Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников", — заявили в ГУ МВД.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЧелябинскРоссия
 
 
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