https://ria.ru/20240915/egipet-1972786838.html

Появились подробности ДТП в Египте с российскими туристами

Появились подробности ДТП в Египте с российскими туристами - РИА Новости, 15.09.2024

Появились подробности ДТП в Египте с российскими туристами

Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы приобретали экскурсию у "уличного" агентства, сообщил РИА Новости источник в туротрасли. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T09:49

2024-09-15T09:49

2024-09-15T10:10

туризм

египет

россия

новости - туризм

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972786512_0:203:674:582_1920x0_80_0_0_17fda4e9f5dcc4f713ddf750eb60d4d6.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы приобретали экскурсию у "уличного" агентства, сообщил РИА Новости источник в туротрасли. Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило ранее в воскресенье издание Cairo24 со ссылкой на источник."Это было уличное агентство", - сказал источник в отечественной туристической отрасли.В свою очередь эксперт в российской туротрасли пояснил агентству, что зачастую если экскурсия была приобретена у уличного агентства, то страховые компании туроператоров, по линии которых туристы могли прибыть на отдых, признают это нестраховым случаем. Расходы на лечение в этом случае должны покрывать продавцы экскурсии.По информации Cairo24, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Согласно источнику, в автобусе находились 43 иностранных туриста и четверо египтян. Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса. Там подчеркнули, что погибших в ДТП нет.В посольстве РФ в Каире заявили РИА Новости, что в дипмиссию пока не поступало обращений.

https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html

https://ria.ru/20240912/batumi-1972261965.html

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, россия, новости - туризм, в мире