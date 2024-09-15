Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности ДТП в Египте с российскими туристами - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:49 15.09.2024 (обновлено: 10:10 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/egipet-1972786838.html
Появились подробности ДТП в Египте с российскими туристами
Появились подробности ДТП в Египте с российскими туристами - РИА Новости, 15.09.2024
Появились подробности ДТП в Египте с российскими туристами
Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы приобретали экскурсию у "уличного" агентства, сообщил РИА Новости источник в туротрасли. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T09:49
2024-09-15T10:10
туризм
египет
россия
новости - туризм
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972786512_0:203:674:582_1920x0_80_0_0_17fda4e9f5dcc4f713ddf750eb60d4d6.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы приобретали экскурсию у "уличного" агентства, сообщил РИА Новости источник в туротрасли. Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило ранее в воскресенье издание Cairo24 со ссылкой на источник."Это было уличное агентство", - сказал источник в отечественной туристической отрасли.В свою очередь эксперт в российской туротрасли пояснил агентству, что зачастую если экскурсия была приобретена у уличного агентства, то страховые компании туроператоров, по линии которых туристы могли прибыть на отдых, признают это нестраховым случаем. Расходы на лечение в этом случае должны покрывать продавцы экскурсии.По информации Cairo24, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Согласно источнику, в автобусе находились 43 иностранных туриста и четверо египтян. Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса. Там подчеркнули, что погибших в ДТП нет.В посольстве РФ в Каире заявили РИА Новости, что в дипмиссию пока не поступало обращений.
https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html
https://ria.ru/20240912/batumi-1972261965.html
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972786512_0:115:674:621_1920x0_80_0_0_c9d27fa67f7354420b7ece6258ee6acc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, россия, новости - туризм, в мире
Туризм, Египет, Россия, Новости - Туризм, В мире
Появились подробности ДТП в Египте с российскими туристами

Пострадавшие в ДТП в Египте россияне покупали экскурсию у уличного агентства

© Фото : соцсетиНа месте ДТП с туристическим автобусом в Египте
На месте ДТП с туристическим автобусом в Египте - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : соцсети
На месте ДТП с туристическим автобусом в Египте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы приобретали экскурсию у "уличного" агентства, сообщил РИА Новости источник в туротрасли.
Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило ранее в воскресенье издание Cairo24 со ссылкой на источник.
ДТП с автобусом в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых
3 июля, 10:43
"Это было уличное агентство", - сказал источник в отечественной туристической отрасли.
В свою очередь эксперт в российской туротрасли пояснил агентству, что зачастую если экскурсия была приобретена у уличного агентства, то страховые компании туроператоров, по линии которых туристы могли прибыть на отдых, признают это нестраховым случаем. Расходы на лечение в этом случае должны покрывать продавцы экскурсии.
По информации Cairo24, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Согласно источнику, в автобусе находились 43 иностранных туриста и четверо египтян. Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса. Там подчеркнули, что погибших в ДТП нет.
В посольстве РФ в Каире заявили РИА Новости, что в дипмиссию пока не поступало обращений.
Молния - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Батуми в российского туриста ударила молния
12 сентября, 12:23
 
ТуризмЕгипетРоссияНовости - ТуризмВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала