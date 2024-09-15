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В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек - РИА Новости, 15.09.2024
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14:44 15.09.2024
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В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек - РИА Новости, 15.09.2024
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой, прокуратура проводит проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:44
2024-09-15T14:44
происшествия
омск
омская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ОМСК, 15 сен - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой, прокуратура проводит проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла в Кировском округе Омска. 43-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser при повороте не предоставила преимущество маршрутному автобусу. "В результате аварии медицинская помощь понадобилась 11 из 12 пассажиров автобуса, в том числе 6-летней девочке", - рассказали в пресс-службе. Ход проверки ДТП находится на контроле в прокуратуре Омской области.
https://ria.ru/20240913/avariya-1972625742.html
омск
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РИА Новости
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происшествия, омск, омская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Омск, Омская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек

В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек, в том числе 6-летняя девочка

© Фото : Прокуратура Омской областиНа месте ДТП в Омске
На месте ДТП в Омске - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : Прокуратура Омской области
На месте ДТП в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 сен - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой, прокуратура проводит проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.
Авария произошла в Кировском округе Омска. 43-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser при повороте не предоставила преимущество маршрутному автобусу.
© Фото : Прокуратура Омской областиНа месте ДТП в Омске
На месте ДТП в Омске - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : Прокуратура Омской области
На месте ДТП в Омске
"В результате аварии медицинская помощь понадобилась 11 из 12 пассажиров автобуса, в том числе 6-летней девочке", - рассказали в пресс-службе.
Ход проверки ДТП находится на контроле в прокуратуре Омской области.
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ПроисшествияОмскОмская областьСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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