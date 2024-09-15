https://ria.ru/20240915/dtp-1972814829.html
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек - РИА Новости, 15.09.2024
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой, прокуратура проводит проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:44
2024-09-15T14:44
2024-09-15T14:44
происшествия
омск
омская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972813876_0:5:683:389_1920x0_80_0_0_ab4932e5a57388915ac4bf01e68024fc.jpg
ОМСК, 15 сен - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой, прокуратура проводит проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла в Кировском округе Омска. 43-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser при повороте не предоставила преимущество маршрутному автобусу. "В результате аварии медицинская помощь понадобилась 11 из 12 пассажиров автобуса, в том числе 6-летней девочке", - рассказали в пресс-службе. Ход проверки ДТП находится на контроле в прокуратуре Омской области.
https://ria.ru/20240913/avariya-1972625742.html
омск
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972813876_44:0:563:389_1920x0_80_0_0_23301f228057b45a84cbbfffd4cb38b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, омская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Омск, Омская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек, в том числе 6-летняя девочка