https://ria.ru/20240915/dtp-1972814829.html

В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек

В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек - РИА Новости, 15.09.2024

В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой, прокуратура проводит проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:44

2024-09-15T14:44

2024-09-15T14:44

происшествия

омск

омская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972813876_0:5:683:389_1920x0_80_0_0_ab4932e5a57388915ac4bf01e68024fc.jpg

ОМСК, 15 сен - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой, прокуратура проводит проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла в Кировском округе Омска. 43-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser при повороте не предоставила преимущество маршрутному автобусу. "В результате аварии медицинская помощь понадобилась 11 из 12 пассажиров автобуса, в том числе 6-летней девочке", - рассказали в пресс-службе. Ход проверки ДТП находится на контроле в прокуратуре Омской области.

https://ria.ru/20240913/avariya-1972625742.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, омская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом