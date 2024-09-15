https://ria.ru/20240915/dtp-1972789149.html

Посольство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Египте

Посольство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Египте - РИА Новости, 15.09.2024

Посольство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Египте

Все пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы получили медицинскую помощь, некоторым потребовалась госпитализация, сообщили журналистам в российском... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T10:23

2024-09-15T10:23

2024-09-15T10:51

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КАИР, 15 сен — РИА Новости. Все пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы получили медицинскую помощь, некоторым потребовалась госпитализация, сообщили журналистам в российском посольстве в Каире."Посольство держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего", — заявили в дипмиссии.Там отметили, что туристы получили травмы различной степени тяжести. Некоторые из них находятся в больницах Суэца.Посольство добавило, что оказывает пострадавшим необходимое содействие и направило в Суэц консульского сотрудника.Автобус, ехавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся на трассе в провинции Суэц. По информации египетских СМИ, в автобусе находились 43 иностранных туриста, в том числе 21 россиянин, и четверо египтян. В аварии никто не погиб.

https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html

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