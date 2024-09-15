https://ria.ru/20240915/dtp-1972768352.html

Более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте

Более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте - РИА Новости, 15.09.2024

Более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте

Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T01:24

2024-09-15T01:24

2024-09-15T01:40

россия

египет

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757241277_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_4bd9f2873d6d6420a25c7101d1a23244.jpg

КАИР, 15 сен — РИА Новости. Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.По информации издания, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Согласно источнику, в автобусе находились 43 иностранных туриста и четверо египтян."Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса", — отметил источник издания, подчеркнув, что погибших в ДТП нет.В посольстве России в Каире заявили РИА Новости, что в дипмиссию пока не поступало обращений.

https://ria.ru/20240819/dtp-1967205201.html

россия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, египет, в мире