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Более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте - РИА Новости, 15.09.2024
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01:24 15.09.2024 (обновлено: 01:40 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/dtp-1972768352.html
Более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте
Более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте - РИА Новости, 15.09.2024
Более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте
Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T01:24
2024-09-15T01:40
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КАИР, 15 сен — РИА Новости. Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.По информации издания, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Согласно источнику, в автобусе находились 43 иностранных туриста и четверо египтян."Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса", — отметил источник издания, подчеркнув, что погибших в ДТП нет.В посольстве России в Каире заявили РИА Новости, что в дипмиссию пока не поступало обращений.
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россия, египет, в мире
Россия, Египет, В мире
Более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте

Cairo24: более 20 туристов из России пострадали в ДТП на трассе в Египте

© AP Photo / Amr NabilСкорая помощь в Египте
Скорая помощь в Египте - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Скорая помощь в Египте. Архивное фото
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КАИР, 15 сен — РИА Новости. Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.
По информации издания, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Согласно источнику, в автобусе находились 43 иностранных туриста и четверо египтян.
"Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса", — отметил источник издания, подчеркнув, что погибших в ДТП нет.
В посольстве России в Каире заявили РИА Новости, что в дипмиссию пока не поступало обращений.
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