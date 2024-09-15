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Более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте
Более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте - РИА Новости, 15.09.2024
Более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте
Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T01:24
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КАИР, 15 сен — РИА Новости. Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.По информации издания, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Согласно источнику, в автобусе находились 43 иностранных туриста и четверо египтян."Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса", — отметил источник издания, подчеркнув, что погибших в ДТП нет.В посольстве России в Каире заявили РИА Новости, что в дипмиссию пока не поступало обращений.
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Более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте
Cairo24: более 20 туристов из России пострадали в ДТП на трассе в Египте
КАИР, 15 сен — РИА Новости.
Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило издание Cairo24
со ссылкой на источник.
По информации издания, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Согласно источнику, в автобусе находились 43 иностранных туриста и четверо египтян.
"Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса", — отметил источник издания, подчеркнув, что погибших в ДТП нет.
В посольстве России в Каире заявили РИА Новости, что в дипмиссию пока не поступало обращений.