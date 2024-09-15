https://ria.ru/20240915/drony-1972813037.html
Бойцы "Ахмата" уничтожают рои FPV-дронов ВСУ в районе Суджи
Бойцы "Ахмата" уничтожают рои FPV-дронов ВСУ в районе Суджи - РИА Новости, 15.09.2024
Бойцы "Ахмата" уничтожают рои FPV-дронов ВСУ в районе Суджи
Рои из FPV-дронов ВСУ уничтожают бойцы спецназа "Ахмат" в районе Суджи Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид". РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:35
2024-09-15T14:35
2024-09-15T14:36
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
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КУРСКАЯ ОБЛ, 15 сен - РИА Новости. Рои из FPV-дронов ВСУ уничтожают бойцы спецназа "Ахмат" в районе Суджи Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид". "FPV довольно много мы отмечаем. Пожалуй, такую интенсивность я только на Волчанске (Харьковская обл. – ред.) наблюдал. Противник активно использует FPV-расчеты. Бесконечным роем их отправляет один за одним, но точность расчетов оставляет желать лучшего… У нас школа БПЛА воспитывает операторов более профессиональных. Как видно с дронами у противника нет проблем", - сказал "Аид". Он уточнил, что также на участке в районе Суджи ВСУ активно используют разведывательные БПЛА "Лелека", в том числе для обнаружения целей для артиллерии. "Обстановка напряженная, но полностью под контролем, полностью рабочая, уничтожаем", - рассказал командир. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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РИА Новости
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Работа бойцов спецназа "Ахмат" в Курской области
ВСУ используют под Суджей рои дронов и все разнообразие техники НАТО, но группа командира "Аида" спецназа "Ахмат" активно противодействует противнику, уничтожая его вооружения. Корреспонденты РИА Новости наблюдали за работой бойцов.
2024-09-15T14:35
true
PT6M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Ахмата" уничтожают рои FPV-дронов ВСУ в районе Суджи
Командир спецназа "Ахмат": бойцы уничтожают рои из FPV-дронов ВСУ в районе Суджи
КУРСКАЯ ОБЛ, 15 сен - РИА Новости. Рои из FPV-дронов ВСУ уничтожают бойцы спецназа "Ахмат" в районе Суджи Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид".
"FPV довольно много мы отмечаем. Пожалуй, такую интенсивность я только на Волчанске
(Харьковская обл. – ред.) наблюдал. Противник активно использует FPV-расчеты. Бесконечным роем их отправляет один за одним, но точность расчетов оставляет желать лучшего… У нас школа БПЛА воспитывает операторов более профессиональных. Как видно с дронами у противника нет проблем", - сказал "Аид".
Он уточнил, что также на участке в районе Суджи ВСУ активно используют разведывательные БПЛА "Лелека", в том числе для обнаружения целей для артиллерии.
"Обстановка напряженная, но полностью под контролем, полностью рабочая, уничтожаем", - рассказал командир.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.