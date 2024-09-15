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Российские дроны уничтожили снайперов ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/drony-1972773002.html
Российские дроны уничтожили снайперов ВСУ на Донецком направлении
Российские дроны уничтожили снайперов ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.09.2024
Российские дроны уничтожили снайперов ВСУ на Донецком направлении
Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и поразили снайперскую пару противника, притаившуюся в одном из полуразрушенных домов на донецком направлении, РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T05:04
2024-09-15T05:04
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и поразили снайперскую пару противника, притаившуюся в одном из полуразрушенных домов на донецком направлении, следует из сообщения министерства обороны. Как сказано в сообщении ведомства, в ходе боевой работы операторы разведывательных беспилотников "Южной" группировки войск обнаружили скрытую снайперскую позицию противника в заброшенном здании. Передав координаты операторам ударных дронов, разведка продолжила наблюдение и контроль поражения выявленной цели. Получив координаты, расчет ударных FPV-дронов выдвинулся на позицию. "Благодаря корректировке разведчиков, FPV-дрон обошел систему радиоэлектронной борьбы противника и точным попаданием уничтожил снайперскую пару украинских националистов на замаскированной позиции" - сообщили РИА Новости в министерстве обороны. Один из операторов FPV-дрона с позывным "Крепыш" также пояснил, что в прицел к расчетам БПЛА попадаются также самые различные цели, такие как танки Abrams, Leopard, бронемашины MaxxPRO и другая техника иностранного производства. В ведомстве также добавили, что подсчет количества подбитой техники противника и других целей расчетами БПЛА не ведется, так как поражение противника осуществляется регулярно и уже является рядовым событием.
https://ria.ru/20240914/vsu-1972751909.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Украина
Российские дроны уничтожили снайперов ВСУ на Донецком направлении

МО: расчеты дронов "Южной" группировки уничтожили снайперскую пару ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и поразили снайперскую пару противника, притаившуюся в одном из полуразрушенных домов на донецком направлении, следует из сообщения министерства обороны.
Как сказано в сообщении ведомства, в ходе боевой работы операторы разведывательных беспилотников "Южной" группировки войск обнаружили скрытую снайперскую позицию противника в заброшенном здании. Передав координаты операторам ударных дронов, разведка продолжила наблюдение и контроль поражения выявленной цели.
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Получив координаты, расчет ударных FPV-дронов выдвинулся на позицию.
"Благодаря корректировке разведчиков, FPV-дрон обошел систему радиоэлектронной борьбы противника и точным попаданием уничтожил снайперскую пару украинских националистов на замаскированной позиции" - сообщили РИА Новости в министерстве обороны.
Один из операторов FPV-дрона с позывным "Крепыш" также пояснил, что в прицел к расчетам БПЛА попадаются также самые различные цели, такие как танки Abrams, Leopard, бронемашины MaxxPRO и другая техника иностранного производства.
В ведомстве также добавили, что подсчет количества подбитой техники противника и других целей расчетами БПЛА не ведется, так как поражение противника осуществляется регулярно и уже является рядовым событием.
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