https://ria.ru/20240915/drony-1972773002.html

Российские дроны уничтожили снайперов ВСУ на Донецком направлении

Российские дроны уничтожили снайперов ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.09.2024

Российские дроны уничтожили снайперов ВСУ на Донецком направлении

Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и поразили снайперскую пару противника, притаившуюся в одном из полуразрушенных домов на донецком направлении, РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T05:04

2024-09-15T05:04

2024-09-15T05:04

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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и поразили снайперскую пару противника, притаившуюся в одном из полуразрушенных домов на донецком направлении, следует из сообщения министерства обороны. Как сказано в сообщении ведомства, в ходе боевой работы операторы разведывательных беспилотников "Южной" группировки войск обнаружили скрытую снайперскую позицию противника в заброшенном здании. Передав координаты операторам ударных дронов, разведка продолжила наблюдение и контроль поражения выявленной цели. Получив координаты, расчет ударных FPV-дронов выдвинулся на позицию. "Благодаря корректировке разведчиков, FPV-дрон обошел систему радиоэлектронной борьбы противника и точным попаданием уничтожил снайперскую пару украинских националистов на замаскированной позиции" - сообщили РИА Новости в министерстве обороны. Один из операторов FPV-дрона с позывным "Крепыш" также пояснил, что в прицел к расчетам БПЛА попадаются также самые различные цели, такие как танки Abrams, Leopard, бронемашины MaxxPRO и другая техника иностранного производства. В ведомстве также добавили, что подсчет количества подбитой техники противника и других целей расчетами БПЛА не ведется, так как поражение противника осуществляется регулярно и уже является рядовым событием.

https://ria.ru/20240914/vsu-1972751909.html

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