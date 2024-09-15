https://ria.ru/20240915/derevya-1972841450.html

В Ростове-на-Дону массово попадали деревья из-за шквалистого ветра

В Ростове-на-Дону массово попадали деревья из-за шквалистого ветра - РИА Новости, 15.09.2024

В Ростове-на-Дону массово попадали деревья из-за шквалистого ветра

Шквалистый ветер стал причиной массового падения деревьев и крупных веток в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T19:02

2024-09-15T19:02

2024-09-15T19:02

происшествия

ростовская область

алексей логвиненко

василий голубев

пролетарский район

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Шквалистый ветер стал причиной массового падения деревьев и крупных веток в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "Шквалистый ветер стал причиной массового падения деревьев и крупных веток", - написал Логвиненко в своем Telegram-канале. По информации главы городской администрации, на данный момент в Ростове-на-Дону зафиксировано 33 подобных происшествия, больше всего в Пролетарском районе города – здесь упало 12 деревьев. Как уточнил Логвиненко, коммунальные службы ликвидируют последствия: деревья распиливают и вывозят. В воскресенье сильный ветер в Ростовской области также стал одной из причин многочисленных ландшафтных пожаров: по данным губернатора региона Василия Голубева, с начала суток оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в области более 50 пожаров. В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Всего в ликвидации огня на данный момент задействовано более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники, сообщал глава Ростовской области.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840572.html

ростовская область

пролетарский район

ростов-на-дону

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Пожары в Ростовской области Более 50 пожаров с начала суток зафиксировали в Ростовской области, сейчас тушат до 30 пожаров, сообщил губернатор. 2024-09-15T19:02 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, ростовская область, алексей логвиненко, василий голубев, пролетарский район, ростов-на-дону