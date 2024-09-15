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В Ростове-на-Дону массово попадали деревья из-за шквалистого ветра - РИА Новости, 15.09.2024
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19:02 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/derevya-1972841450.html
В Ростове-на-Дону массово попадали деревья из-за шквалистого ветра
В Ростове-на-Дону массово попадали деревья из-за шквалистого ветра - РИА Новости, 15.09.2024
В Ростове-на-Дону массово попадали деревья из-за шквалистого ветра
Шквалистый ветер стал причиной массового падения деревьев и крупных веток в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T19:02
2024-09-15T19:02
происшествия
ростовская область
алексей логвиненко
василий голубев
пролетарский район
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Шквалистый ветер стал причиной массового падения деревьев и крупных веток в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "Шквалистый ветер стал причиной массового падения деревьев и крупных веток", - написал Логвиненко в своем Telegram-канале. По информации главы городской администрации, на данный момент в Ростове-на-Дону зафиксировано 33 подобных происшествия, больше всего в Пролетарском районе города – здесь упало 12 деревьев. Как уточнил Логвиненко, коммунальные службы ликвидируют последствия: деревья распиливают и вывозят. В воскресенье сильный ветер в Ростовской области также стал одной из причин многочисленных ландшафтных пожаров: по данным губернатора региона Василия Голубева, с начала суток оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в области более 50 пожаров. В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Всего в ликвидации огня на данный момент задействовано более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники, сообщал глава Ростовской области.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840572.html
ростовская область
пролетарский район
ростов-на-дону
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Пожары в Ростовской области
Более 50 пожаров с начала суток зафиксировали в Ростовской области, сейчас тушат до 30 пожаров, сообщил губернатор.
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происшествия, ростовская область, алексей логвиненко, василий голубев, пролетарский район, ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, Алексей Логвиненко, Василий Голубев, Пролетарский район, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону массово попадали деревья из-за шквалистого ветра

Логвиненко: в Ростове-на-Дону массово попадали деревья из-за шквалистого ветра

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Шквалистый ветер стал причиной массового падения деревьев и крупных веток в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Шквалистый ветер стал причиной массового падения деревьев и крупных веток", - написал Логвиненко в своем Telegram-канале.
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Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров
Вчера, 18:50
По информации главы городской администрации, на данный момент в Ростове-на-Дону зафиксировано 33 подобных происшествия, больше всего в Пролетарском районе города – здесь упало 12 деревьев. Как уточнил Логвиненко, коммунальные службы ликвидируют последствия: деревья распиливают и вывозят.
В воскресенье сильный ветер в Ростовской области также стал одной из причин многочисленных ландшафтных пожаров: по данным губернатора региона Василия Голубева, с начала суток оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в области более 50 пожаров. В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Всего в ликвидации огня на данный момент задействовано более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники, сообщал глава Ростовской области.
 
ПроисшествияРостовская областьАлексей ЛогвиненкоВасилий ГолубевПролетарский районРостов-на-Дону
 
 
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