https://ria.ru/20240915/delo-1972857112.html
На Кубани завели дело после повреждения крыши школы ураганным ветром
На Кубани завели дело после повреждения крыши школы ураганным ветром - РИА Новости, 15.09.2024
На Кубани завели дело после повреждения крыши школы ураганным ветром
Следователи возбудили уголовное дело после того, как ураганный ветер повредил крышу школы в станице Выселковского района в Краснодарском крае, сообщили в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:56
2024-09-15T21:56
2024-09-15T21:56
происшествия
выселковский район
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как ураганный ветер повредил крышу школы в станице Выселковского района в Краснодарском крае, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону. Ранее в администрации Выселковского района сообщали о повреждении ураганным ветром крыши в школе №3 в станице. Жертв и пострадавших нет. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. При этом, по данным краевой прокуратуры, муниципальный контракт на выполнение комплексных работ по благоустройству школы заключен 15 мая между отделом капитального строительства администрации Выселковского района и строительной компанией "Русстрой". Срок выполнения работ - по 24 августа. Отмечается, что в настоящее время работы заказчиком не приняты, оплата по контракту не производилась. На образовательный процесс происшествие не повлияет, школа будет работать в штатном режиме, добавляют в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20240525/krasnodar-1948296107.html
https://ria.ru/20240525/krysha-1948292602.html
выселковский район
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, выселковский район, россия, краснодарский край
Происшествия, Выселковский район, Россия, Краснодарский край
На Кубани завели дело после повреждения крыши школы ураганным ветром
СК РФ завел дело после повреждения крыши школы ураганным ветром на Кубани
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как ураганный ветер повредил крышу школы в станице Выселковского района в Краснодарском крае, сообщили в следственном управлении
Следственного комитета России по региону.
Ранее в администрации Выселковского района сообщали о повреждении ураганным ветром крыши в школе №3 в станице. Жертв и пострадавших нет.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
При этом, по данным краевой прокуратуры, муниципальный контракт на выполнение комплексных работ по благоустройству школы заключен 15 мая между отделом капитального строительства администрации Выселковского района и строительной компанией "Русстрой". Срок выполнения работ - по 24 августа.
Отмечается, что в настоящее время работы заказчиком не приняты, оплата по контракту не производилась. На образовательный процесс происшествие не повлияет, школа будет работать в штатном режиме, добавляют в надзорном ведомстве.