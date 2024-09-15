https://ria.ru/20240915/delo-1972857112.html

На Кубани завели дело после повреждения крыши школы ураганным ветром

На Кубани завели дело после повреждения крыши школы ураганным ветром - РИА Новости, 15.09.2024

На Кубани завели дело после повреждения крыши школы ураганным ветром

Следователи возбудили уголовное дело после того, как ураганный ветер повредил крышу школы в станице Выселковского района в Краснодарском крае, сообщили в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T21:56

2024-09-15T21:56

2024-09-15T21:56

происшествия

выселковский район

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как ураганный ветер повредил крышу школы в станице Выселковского района в Краснодарском крае, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону. Ранее в администрации Выселковского района сообщали о повреждении ураганным ветром крыши в школе №3 в станице. Жертв и пострадавших нет. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. При этом, по данным краевой прокуратуры, муниципальный контракт на выполнение комплексных работ по благоустройству школы заключен 15 мая между отделом капитального строительства администрации Выселковского района и строительной компанией "Русстрой". Срок выполнения работ - по 24 августа. Отмечается, что в настоящее время работы заказчиком не приняты, оплата по контракту не производилась. На образовательный процесс происшествие не повлияет, школа будет работать в штатном режиме, добавляют в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20240525/krasnodar-1948296107.html

https://ria.ru/20240525/krysha-1948292602.html

выселковский район

россия

краснодарский край

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происшествия, выселковский район, россия, краснодарский край