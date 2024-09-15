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На Кубани завели дело после повреждения крыши школы ураганным ветром - РИА Новости, 15.09.2024
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21:56 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/delo-1972857112.html
На Кубани завели дело после повреждения крыши школы ураганным ветром
На Кубани завели дело после повреждения крыши школы ураганным ветром - РИА Новости, 15.09.2024
На Кубани завели дело после повреждения крыши школы ураганным ветром
Следователи возбудили уголовное дело после того, как ураганный ветер повредил крышу школы в станице Выселковского района в Краснодарском крае, сообщили в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:56
2024-09-15T21:56
происшествия
выселковский район
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как ураганный ветер повредил крышу школы в станице Выселковского района в Краснодарском крае, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону. Ранее в администрации Выселковского района сообщали о повреждении ураганным ветром крыши в школе №3 в станице. Жертв и пострадавших нет. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. При этом, по данным краевой прокуратуры, муниципальный контракт на выполнение комплексных работ по благоустройству школы заключен 15 мая между отделом капитального строительства администрации Выселковского района и строительной компанией "Русстрой". Срок выполнения работ - по 24 августа. Отмечается, что в настоящее время работы заказчиком не приняты, оплата по контракту не производилась. На образовательный процесс происшествие не повлияет, школа будет работать в штатном режиме, добавляют в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20240525/krasnodar-1948296107.html
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выселковский район
россия
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происшествия, выселковский район, россия, краснодарский край
Происшествия, Выселковский район, Россия, Краснодарский край
На Кубани завели дело после повреждения крыши школы ураганным ветром

СК РФ завел дело после повреждения крыши школы ураганным ветром на Кубани

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как ураганный ветер повредил крышу школы в станице Выселковского района в Краснодарском крае, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.
Ранее в администрации Выселковского района сообщали о повреждении ураганным ветром крыши в школе №3 в станице. Жертв и пострадавших нет.
Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
При этом, по данным краевой прокуратуры, муниципальный контракт на выполнение комплексных работ по благоустройству школы заключен 15 мая между отделом капитального строительства администрации Выселковского района и строительной компанией "Русстрой". Срок выполнения работ - по 24 августа.
Отмечается, что в настоящее время работы заказчиком не приняты, оплата по контракту не производилась. На образовательный процесс происшествие не повлияет, школа будет работать в штатном режиме, добавляют в надзорном ведомстве.
Ветер снес часть крыши в школе № 29 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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ПроисшествияВыселковский районРоссияКраснодарский край
 
 
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