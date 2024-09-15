https://ria.ru/20240915/danija-1972817026.html

Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство артустановок

Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство артустановок - РИА Новости, 15.09.2024

Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство артустановок

Дания впервые заключила соглашение с украинским военно-промышленным комплексом на производство артиллерийских установок "Богдана", первые 18 САУ переданы в ВСУ, РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T15:03

2024-09-15T15:03

2024-09-15T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

дания

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/12/942781209_0:224:3888:2411_1920x0_80_0_0_2782a8d665e56ff63c088424fd4b96c1.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Дания впервые заключила соглашение с украинским военно-промышленным комплексом на производство артиллерийских установок "Богдана", первые 18 САУ переданы в ВСУ, сообщил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен. "Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям – ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам", — сказал Поульсен в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что закупать оружие на Украине, а также осуществлять его техническую-материальную поддержку гораздо проще, поскольку для этого требуется значительно меньше средств. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, дания, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины