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Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство артустановок
Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство артустановок - РИА Новости, 15.09.2024
Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство артустановок
Дания впервые заключила соглашение с украинским военно-промышленным комплексом на производство артиллерийских установок "Богдана", первые 18 САУ переданы в ВСУ, РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T15:03
2024-09-15T15:03
2024-09-15T15:03
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Дания впервые заключила соглашение с украинским военно-промышленным комплексом на производство артиллерийских установок "Богдана", первые 18 САУ переданы в ВСУ, сообщил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен. "Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям – ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам", — сказал Поульсен в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что закупать оружие на Украине, а также осуществлять его техническую-материальную поддержку гораздо проще, поскольку для этого требуется значительно меньше средств. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
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в мире, украина, россия, дания, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дания, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство артустановок
Поульсен: МО Дании впервые заказало у Украины 18 артиллерийских систем "Богдана"
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Дания впервые заключила соглашение с украинским военно-промышленным комплексом на производство артиллерийских установок "Богдана", первые 18 САУ переданы в ВСУ, сообщил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.
"Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям – ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам", — сказал Поульсен в эфире телеканала "Рада".
Он добавил, что закупать оружие на Украине, а также осуществлять его техническую-материальную поддержку гораздо проще, поскольку для этого требуется значительно меньше средств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.