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Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство артустановок - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/danija-1972817026.html
Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство артустановок
Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство артустановок - РИА Новости, 15.09.2024
Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство артустановок
Дания впервые заключила соглашение с украинским военно-промышленным комплексом на производство артиллерийских установок "Богдана", первые 18 САУ переданы в ВСУ, РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T15:03
2024-09-15T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дания
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Дания впервые заключила соглашение с украинским военно-промышленным комплексом на производство артиллерийских установок "Богдана", первые 18 САУ переданы в ВСУ, сообщил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен. "Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям – ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам", — сказал Поульсен в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что закупать оружие на Украине, а также осуществлять его техническую-материальную поддержку гораздо проще, поскольку для этого требуется значительно меньше средств. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
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в мире, украина, россия, дания, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дания, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство артустановок

Поульсен: МО Дании впервые заказало у Украины 18 артиллерийских систем "Богдана"

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Дания впервые заключила соглашение с украинским военно-промышленным комплексом на производство артиллерийских установок "Богдана", первые 18 САУ переданы в ВСУ, сообщил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.
"Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям – ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам", — сказал Поульсен в эфире телеканала "Рада".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
9 сентября, 08:00
Он добавил, что закупать оружие на Украине, а также осуществлять его техническую-материальную поддержку гораздо проще, поскольку для этого требуется значительно меньше средств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДанияСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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