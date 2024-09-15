https://ria.ru/20240915/cnn-1972832253.html

Кандидат в вице-президенты США выступил с обвинением в адрес CNN

Кандидат в вице-президенты США выступил с обвинением в адрес CNN - РИА Новости, 15.09.2024

Кандидат в вице-президенты США выступил с обвинением в адрес CNN

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс обвинил телеканал CNN в предвзятом отношении к республиканцам, задавшись вопросом, для... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T17:23

2024-09-15T17:23

2024-09-15T17:24

в мире

сша

камала харрис

тим уолц

джеймс дэвид вэнс

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс обвинил телеканал CNN в предвзятом отношении к республиканцам, задавшись вопросом, для чего его вообще приглашают на телевидение, если "не дают спокойно открыть рот". В ходе воскресного эфира, в котором принял участие Вэнс, телеведущая Дана Бэш в свойственной ей манере неоднократно прерывала речь республиканца, задавая ему вопросы и не позволяя завершить ответ. Телеканал известен своими симпатиями к демократам и неоднократно подвергался критике за предвзятое отношение к представителям Республиканской партии США. "Дана, вы хотите задать мне вопрос и получить ответ или же вступить со мной в дебаты? Мне известно, что, когда здесь выступали (кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент - ред.) Камала Харрис и (ее кандидат в вице-президенты - ред.) Тим Уолц, им давали на выбор несколько вариантов выбора и возможность ответить на заданные вопросы", - отреагировал Вэнс в эфире CNN. Его ответ журналистке мгновенно разлетелся в соцсетях и стал одним из популярных видео в американском сегменте. Вслед за этим политик задался вопросом, для чего его вообще приглашают на телевидение, если журналисты начинают прерывать выступление Вэнса "каждый раз, когда тот открывает рот". "Я прошу вас проявить достаточно вежливости, чтобы дать мне возможность ответить", - резюмировал Вэнс. Журналистка, однако, фактически проигнорировала просьбу Вэнса и продолжила то и дело прерывать его по ходу оставшейся части интервью.

https://ria.ru/20240911/debaty-1971978851.html

https://ria.ru/20240721/ssha-1960901986.html

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в мире, сша, камала харрис, тим уолц, джеймс дэвид вэнс