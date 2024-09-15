Рейтинг@Mail.ru
Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по России без одобрения США - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 15.09.2024 (обновлено: 04:12 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/britaniya-1972771801.html
Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по России без одобрения США
Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по России без одобрения США - РИА Новости, 15.09.2024
Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по России без одобрения США
Пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T04:02
2024-09-15T04:12
россия
сша
украина
кир стармер
дмитрий песков
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь соответствующим разрешением со стороны США, сообщает газета Times. "Пять бывших министров обороны и экс-премьер призвали Кира Стармера позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов вглубь России — даже без одобрения США", — пишет газета. Отмечается, что среди призвавших к такому шагу — бывшие министры обороны Британии Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс. Ранее газета Telegraph сообщала, что разрешение США на применение британских Storm Shadow Киевом для ударов по РФ необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с американскими системами. В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером Белый дом не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в боях изменит их суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции России на агрессивные шаги Запада, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
россия
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7acab07c576bf18d80781d6a728ed91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, кир стармер, дмитрий песков, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире, киев
Россия, США, Украина, Кир Стармер, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев
Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по России без одобрения США

Times: Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь соответствующим разрешением со стороны США, сообщает газета Times.
"Пять бывших министров обороны и экс-премьер призвали Кира Стармера позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов вглубь России — даже без одобрения США", — пишет газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
Отмечается, что среди призвавших к такому шагу — бывшие министры обороны Британии Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс.
Ранее газета Telegraph сообщала, что разрешение США на применение британских Storm Shadow Киевом для ударов по РФ необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с американскими системами.
В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером Белый дом не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Лондон и Киев пьют шампанское. Зря
13 сентября, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в боях изменит их суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции России на агрессивные шаги Запада, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
9 сентября, 08:00
 
РоссияСШАУкраинаКир СтармерДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала