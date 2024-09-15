https://ria.ru/20240915/britaniya-1972771801.html

Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по России без одобрения США

Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по России без одобрения США - РИА Новости, 15.09.2024

Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по России без одобрения США

Пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T04:02

2024-09-15T04:02

2024-09-15T04:12

россия

сша

украина

кир стармер

дмитрий песков

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь соответствующим разрешением со стороны США, сообщает газета Times. "Пять бывших министров обороны и экс-премьер призвали Кира Стармера позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов вглубь России — даже без одобрения США", — пишет газета. Отмечается, что среди призвавших к такому шагу — бывшие министры обороны Британии Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс. Ранее газета Telegraph сообщала, что разрешение США на применение британских Storm Shadow Киевом для ударов по РФ необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с американскими системами. В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером Белый дом не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в боях изменит их суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции России на агрессивные шаги Запада, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

россия

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, кир стармер, дмитрий песков, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире, киев