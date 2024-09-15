Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по России без одобрения США
Times: Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь соответствующим разрешением со стороны США, сообщает газета Times.
"Пять бывших министров обороны и экс-премьер призвали Кира Стармера позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов вглубь России — даже без одобрения США", — пишет газета.
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Отмечается, что среди призвавших к такому шагу — бывшие министры обороны Британии Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс.
Ранее газета Telegraph сообщала, что разрешение США на применение британских Storm Shadow Киевом для ударов по РФ необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с американскими системами.
В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером Белый дом не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в боях изменит их суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции России на агрессивные шаги Запада, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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