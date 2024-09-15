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Премьеру Британии грозит расследование, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2024
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01:08 15.09.2024 (обновлено: 02:07 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/britaniya-1972767702.html
Премьеру Британии грозит расследование, пишут СМИ
Премьеру Британии грозит расследование, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2024
Премьеру Британии грозит расследование, пишут СМИ
Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора, пишет... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T01:08
2024-09-15T02:07
в мире
великобритания
кир стармер
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора, пишет газета Times. "Премьер-министр нарушил парламентские планы, не задекларировав факт того, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены", — пишет издание. Отмечается, что речь идет о том, что член палаты лордов Британии Вахид Алли покрывал жене Стармера расходы в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду как до, так и после его прихода к власти. В канцелярии премьера отказались называть газете общую стоимость сделанных его жене подарков, а также период, в течение которого Виктория Стармер их получала. Источник заявил газете, что эта информация будет опубликована позднее.
https://ria.ru/20240912/starmer-1972209818.html
https://ria.ru/20240622/telegraph-1954703488.html
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в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
Премьеру Британии грозит расследование, пишут СМИ

Times: премьеру Британии грозит расследование из-за покупок одежды его жене

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора, пишет газета Times.
"Премьер-министр нарушил парламентские планы, не задекларировав факт того, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены", — пишет издание.
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Отмечается, что речь идет о том, что член палаты лордов Британии Вахид Алли покрывал жене Стармера расходы в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду как до, так и после его прихода к власти.
В канцелярии премьера отказались называть газете общую стоимость сделанных его жене подарков, а также период, в течение которого Виктория Стармер их получала. Источник заявил газете, что эта информация будет опубликована позднее.
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