https://ria.ru/20240915/britaniya-1972767702.html

Премьеру Британии грозит расследование, пишут СМИ

Премьеру Британии грозит расследование, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2024

Премьеру Британии грозит расследование, пишут СМИ

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора, пишет... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T01:08

2024-09-15T01:08

2024-09-15T02:07

в мире

великобритания

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_942e0cf3a1784eea5d745f47eb74ea8c.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора, пишет газета Times. "Премьер-министр нарушил парламентские планы, не задекларировав факт того, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены", — пишет издание. Отмечается, что речь идет о том, что член палаты лордов Британии Вахид Алли покрывал жене Стармера расходы в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду как до, так и после его прихода к власти. В канцелярии премьера отказались называть газете общую стоимость сделанных его жене подарков, а также период, в течение которого Виктория Стармер их получала. Источник заявил газете, что эта информация будет опубликована позднее.

https://ria.ru/20240912/starmer-1972209818.html

https://ria.ru/20240622/telegraph-1954703488.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, кир стармер