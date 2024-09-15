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В ГД поддержали проект по уголовной ответственности военных на стадии суда

В ГД поддержали проект по уголовной ответственности военных на стадии суда - РИА Новости, 16.09.2024

В ГД поддержали проект по уголовной ответственности военных на стадии суда

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять на пленарном заседании 18 сентября в первом чтении... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-15T23:59

2024-09-15T23:59

2024-09-16T00:00

общество

госдума рф

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять на пленарном заседании 18 сентября в первом чтении законопроект, которым предлагается освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. "Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 705033-8 "О внесении изменений в статью 781 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". <…> Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения в первом чтении 18 сентября 2024г", - сказано в решение комитета, опубликовано в думской электронной базе. Законопроектом, который внес в Госдуму Верховный Суд, предлагается дополнить положения статьи 781 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был постановлен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу. Отмечается, что в настоящее время предусмотрены дополнительные основания приостановления производства по уголовному делу и освобождения от уголовной ответственности, которые распространяются на подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, а также на осужденных, отбывающих наказание, в случае их призыва на военную службу, заключения ими контракта о прохождении военной службы или прохождения ими военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения либо в военное время. "Вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу и отмены меры пресечения, освобождения от уголовной ответственности, прекращения уголовного дела или уголовного преследования, а также освобождения от наказания в периоды мобилизации, военного положения и в военное время в отношении обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, до настоящего времени законодательно не урегулированы", - подчеркивается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240629/sud-1956273464.html

https://ria.ru/20240912/mordoviya-1972315220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, госдума рф