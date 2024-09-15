https://ria.ru/20240915/borrel-1972858527.html

Отказ разрешить ВСУ удары по России подрывает доверие к ЕС, заявил Боррель

Отказ разрешить ВСУ удары по России подрывает доверие к ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 15.09.2024

Отказ разрешить ВСУ удары по России подрывает доверие к ЕС, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном конфликтам на Украине и в секторе Газа, утверждает, что отказ ряда стран Евросоюза разрешить Киеву... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T22:11

2024-09-15T22:11

2024-09-15T22:11

специальная военная операция на украине

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жозеп боррель

владимир путин

дмитрий песков

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном конфликтам на Украине и в секторе Газа, утверждает, что отказ ряда стран Евросоюза разрешить Киеву наносить удары европейским оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке ЕС. Ранее глава евродипломатии на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в конце августа предложил министрам снять все ограничения на применение Киевом поставляемого ему европейского оружия. По итогам встречи он, однако, был вынужден констатировать, что ряд стран высказался категорически против такого шага, и единую позицию ЕС по этому вопросу сформировать не получилось. Как заявил Боррель, "решение остается отдельно за каждой страной Евросоюза". Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о возможности нанесения европейским оружием ударов по территории РФ можно квалифицировать как публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов. "Мы (ЕС - ред.) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться, а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений… Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран, поэтому единой позиции ЕС по этому вопросу нет. Однако ясно, что… нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину", - написал Боррель в своем блоге. Глава дипломатии Евросоюза указал, что дискуссии по использованию западного оружия Киевом должны продолжиться на Генассамблее ООН на следующей неделе. При этом, открыто призывая наносить удары европейским оружием по России и осуждая европейские столицы, отказывающие Киеву в таком разрешении, Боррель высказывает уверенность в том, что "речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь". Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

https://ria.ru/20240829/dannye-1969232177.html

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