Рейтинг@Mail.ru
Отказ разрешить ВСУ удары по России подрывает доверие к ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/borrel-1972858527.html
Отказ разрешить ВСУ удары по России подрывает доверие к ЕС, заявил Боррель
Отказ разрешить ВСУ удары по России подрывает доверие к ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 15.09.2024
Отказ разрешить ВСУ удары по России подрывает доверие к ЕС, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном конфликтам на Украине и в секторе Газа, утверждает, что отказ ряда стран Евросоюза разрешить Киеву... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T22:11
2024-09-15T22:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
жозеп боррель
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934738445_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_a52ab9bf1d4ca8b95c418fd055be9138.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном конфликтам на Украине и в секторе Газа, утверждает, что отказ ряда стран Евросоюза разрешить Киеву наносить удары европейским оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке ЕС. Ранее глава евродипломатии на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в конце августа предложил министрам снять все ограничения на применение Киевом поставляемого ему европейского оружия. По итогам встречи он, однако, был вынужден констатировать, что ряд стран высказался категорически против такого шага, и единую позицию ЕС по этому вопросу сформировать не получилось. Как заявил Боррель, "решение остается отдельно за каждой страной Евросоюза". Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о возможности нанесения европейским оружием ударов по территории РФ можно квалифицировать как публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов. "Мы (ЕС - ред.) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться, а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений… Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран, поэтому единой позиции ЕС по этому вопросу нет. Однако ясно, что… нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину", - написал Боррель в своем блоге. Глава дипломатии Евросоюза указал, что дискуссии по использованию западного оружия Киевом должны продолжиться на Генассамблее ООН на следующей неделе. При этом, открыто призывая наносить удары европейским оружием по России и осуждая европейские столицы, отказывающие Киеву в таком разрешении, Боррель высказывает уверенность в том, что "речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь". Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html
https://ria.ru/20240829/dannye-1969232177.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934738445_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_fcd5507dbcb9c7bd7b01164b7adbc8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, жозеп боррель, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, нато, генеральная ассамблея оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Отказ разрешить ВСУ удары по России подрывает доверие к ЕС, заявил Боррель

Боррель: отказ разрешить ВСУ удары по России подрывает доверие к поддержке ЕС

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном конфликтам на Украине и в секторе Газа, утверждает, что отказ ряда стран Евросоюза разрешить Киеву наносить удары европейским оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке ЕС.
Ранее глава евродипломатии на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в конце августа предложил министрам снять все ограничения на применение Киевом поставляемого ему европейского оружия. По итогам встречи он, однако, был вынужден констатировать, что ряд стран высказался категорически против такого шага, и единую позицию ЕС по этому вопросу сформировать не получилось. Как заявил Боррель, "решение остается отдельно за каждой страной Евросоюза". Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о возможности нанесения европейским оружием ударов по территории РФ можно квалифицировать как публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
"Мы (ЕС - ред.) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться, а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений… Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран, поэтому единой позиции ЕС по этому вопросу нет. Однако ясно, что… нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину", - написал Боррель в своем блоге.
Глава дипломатии Евросоюза указал, что дискуссии по использованию западного оружия Киевом должны продолжиться на Генассамблее ООН на следующей неделе.
При этом, открыто призывая наносить удары европейским оружием по России и осуждая европейские столицы, отказывающие Киеву в таком разрешении, Боррель высказывает уверенность в том, что "речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Одна невинная фраза Путина вызвала на Западе землетрясение
Вчера, 08:00
Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Боррель признал, что SatCen предоставляет данные по украинскому конфликту
29 августа, 14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевЖозеп БоррельВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала