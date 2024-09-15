https://ria.ru/20240915/bespilotniki-1972792636.html

В Смоленской области сообщили подробности об атаке украинских беспилотников

В Смоленской области сообщили подробности об атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 15.09.2024

В Смоленской области сообщили подробности об атаке украинских беспилотников

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, оперативные службы работают на местах после уничтожения ночью четырех БПЛА над Смоленской областью, сообщил... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T10:59

2024-09-15T10:59

2024-09-15T10:59

специальная военная операция на украине

происшествия

смоленская область

россия

смоленский район

василий анохин

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, оперативные службы работают на местах после уничтожения ночью четырех БПЛА над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью в воскресенье четырех БПЛА над Смоленской областью. "Сегодня ночью силами ПВО на территории Рославльского и Смоленского районов было уничтожено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

смоленская область

россия

смоленский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, смоленская область, россия, смоленский район, василий анохин