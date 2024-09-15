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Рязанский губернатор рассказал о последствиях уничтожения украинского дрона

Рязанский губернатор рассказал о последствиях уничтожения украинского дрона - РИА Новости, 15.09.2024

Рязанский губернатор рассказал о последствиях уничтожения украинского дрона

Пострадавших и материального ущерба нет в связи с уничтожением БПЛА над Рязанской областью, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T08:59

2024-09-15T08:59

2024-09-15T09:00

специальная военная операция на украине

рязанская область

происшествия

вооруженные силы украины

павел малков

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пострадавших и материального ущерба нет в связи с уничтожением БПЛА над Рязанской областью, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в 7.30 мск был уничтожен БПЛА над Рязанской областью."Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рязанская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рязанская область, происшествия, вооруженные силы украины, павел малков, россия