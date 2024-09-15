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Рязанский губернатор рассказал о последствиях уничтожения украинского дрона
Рязанский губернатор рассказал о последствиях уничтожения украинского дрона - РИА Новости, 15.09.2024
Рязанский губернатор рассказал о последствиях уничтожения украинского дрона
Пострадавших и материального ущерба нет в связи с уничтожением БПЛА над Рязанской областью, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T08:59
2024-09-15T08:59
2024-09-15T09:00
специальная военная операция на украине
рязанская область
происшествия
вооруженные силы украины
павел малков
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пострадавших и материального ущерба нет в связи с уничтожением БПЛА над Рязанской областью, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в 7.30 мск был уничтожен БПЛА над Рязанской областью."Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Павел Малков, Россия
Рязанский губернатор рассказал о последствиях уничтожения украинского дрона
Малков: при уничтожении БПЛА ВСУ над Рязанской областью никто не пострадал