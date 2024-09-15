https://ria.ru/20240915/bakalchuk--1972851317.html

Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB

Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB - РИА Новости, 15.09.2024

Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB

Владислав Бакальчук сообщил РИА Новости, что подал заявку на регистрацию товарного знака RWB для того, чтобы не допустить смены названия Wildberries. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T20:39

2024-09-15T20:39

2024-09-15T22:44

wildberries

общество

татьяна бакальчук

рамзан кадыров

владислав бакальчук

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Владислав Бакальчук сообщил РИА Новости, что подал заявку на регистрацию товарного знака RWB для того, чтобы не допустить смены названия Wildberries."Мои юристы действительно подали такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент - ред.). По моей информации, временщики Мирзояны в ближайшее время попытаются переименовать Wildberries в RWB. Я намерен не допустить этого. Уже говорил и могу повторить, что буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами. Чем, собственно, и занимаюсь", - сказал Бакальчук РИА Новости.В пресс-службе ООО "РВБ" агентству заявили, что юридическая служба компании не нашла возможным содержательно охарактеризовать данную инициативу."Поэтому можем пожелать Владиславу только удачи", - добавили в компании.В августе Владислав Бакальчук сообщал, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". По его словам, эти буквы символизируют его участие в создании и развитии компании, которая была названа по первым буквам его имени. Кроме того, он отметил, что это необходимо для защиты доменного имени wb.ru. В пресс-службе Wildberries заявили, что инициалы Бакальчука не имеют никакого отношения к названию компании, которое не является производным от первых букв его имени и фамилии.В начале июля маркетплейс Wildberries и группа Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор Russ. Позже стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться.Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом Бакальчук сказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.

https://ria.ru/20240912/bakalchuk-1972264708.html

https://radiosputnik.ru/20240906/bakalchuk-1971086383.html

https://ria.ru/20240912/bakalchuk-1961937220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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wildberries, общество, татьяна бакальчук, рамзан кадыров, владислав бакальчук