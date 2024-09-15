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В Дагестане столкнулись фургон и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 15.09.2024
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14:23 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/avariya-1972811194.html
В Дагестане столкнулись фургон и легковушка, есть погибшие
В Дагестане столкнулись фургон и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 15.09.2024
В Дагестане столкнулись фургон и легковушка, есть погибшие
Две женщины погибли, еще пять человек госпитализированы в результате столкновения фургона и легкового автомобиля в Дагестане, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:23
2024-09-15T14:23
происшествия
авто
буйнакск
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МАХАЧКАЛА, 15 сен - РИА Новости. Две женщины погибли, еще пять человек госпитализированы в результате столкновения фургона и легкового автомобиля в Дагестане, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора. По данным ведомства, в субботу вечером на автодороге "Махачкала – Верхний Гуниб" водитель ВАЗ 21041-30 (фургон), совершая разворот налево из крайнего левого ряда, столкнулся с Nissan Primera. "Водитель автомобиля марки ВАЗ 21041-30 (фургон) и одна пассажирка 1986 г.р. с различными телесными повреждениями доставлены в центральную городскую больницу города Буйнакска и госпитализированы. Две пассажирки 1963 г.р. и 1966 г.р. от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия. Пассажирки автомобиля Nissan Primera 1951 г.р., 1975 г.р. и 1996 г.р. с различными телесными повреждениями доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени А.В. Вишневского и госпитализированы в травматологическое отделение", – говорится в сообщении.
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происшествия, авто, буйнакск
Происшествия, Авто, Буйнакск
В Дагестане столкнулись фургон и легковушка, есть погибшие

В Дагестане в ДТП с авто и фургоном погибли 2 женщины, 5 человек пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 сен - РИА Новости. Две женщины погибли, еще пять человек госпитализированы в результате столкновения фургона и легкового автомобиля в Дагестане, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора.
По данным ведомства, в субботу вечером на автодороге "Махачкала – Верхний Гуниб" водитель ВАЗ 21041-30 (фургон), совершая разворот налево из крайнего левого ряда, столкнулся с Nissan Primera.
"Водитель автомобиля марки ВАЗ 21041-30 (фургон) и одна пассажирка 1986 г.р. с различными телесными повреждениями доставлены в центральную городскую больницу города Буйнакска и госпитализированы. Две пассажирки 1963 г.р. и 1966 г.р. от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия. Пассажирки автомобиля Nissan Primera 1951 г.р., 1975 г.р. и 1996 г.р. с различными телесными повреждениями доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени А.В. Вишневского и госпитализированы в травматологическое отделение", – говорится в сообщении.
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