https://ria.ru/20240915/avariya-1972811194.html

В Дагестане столкнулись фургон и легковушка, есть погибшие

В Дагестане столкнулись фургон и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 15.09.2024

В Дагестане столкнулись фургон и легковушка, есть погибшие

Две женщины погибли, еще пять человек госпитализированы в результате столкновения фургона и легкового автомобиля в Дагестане, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:23

2024-09-15T14:23

2024-09-15T14:23

происшествия

авто

буйнакск

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МАХАЧКАЛА, 15 сен - РИА Новости. Две женщины погибли, еще пять человек госпитализированы в результате столкновения фургона и легкового автомобиля в Дагестане, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора. По данным ведомства, в субботу вечером на автодороге "Махачкала – Верхний Гуниб" водитель ВАЗ 21041-30 (фургон), совершая разворот налево из крайнего левого ряда, столкнулся с Nissan Primera. "Водитель автомобиля марки ВАЗ 21041-30 (фургон) и одна пассажирка 1986 г.р. с различными телесными повреждениями доставлены в центральную городскую больницу города Буйнакска и госпитализированы. Две пассажирки 1963 г.р. и 1966 г.р. от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия. Пассажирки автомобиля Nissan Primera 1951 г.р., 1975 г.р. и 1996 г.р. с различными телесными повреждениями доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени А.В. Вишневского и госпитализированы в травматологическое отделение", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240602/gibel-1950040877.html

буйнакск

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происшествия, авто, буйнакск