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"Хезболла" заявила, что атаковала десять позиций ЦАХАЛ

"Хезболла" заявила, что атаковала десять позиций ЦАХАЛ - РИА Новости, 15.09.2024

"Хезболла" заявила, что атаковала десять позиций ЦАХАЛ

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в воскресенье нанесли удары по десяти позициям армии Израиля, включая штаб 188-й бронетанковой бригады рядом с поселением... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T22:59

2024-09-15T22:59

2024-09-15T23:00

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ливан

тель-авив

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 15 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в воскресенье нанесли удары по десяти позициям армии Израиля, включая штаб 188-й бронетанковой бригады рядом с поселением Шааль, сообщается в заявлениях пресс-службы движения опубликованных в течении дня."Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами "Катюша" штаб 188-й бронетанковой бригады расположенный в казармах "Равия" (севернее поселения Шааль)", - сказано в заявлении.По данным отчетов пресс-службы, удары с применением ракет и беспилотников нанесены в том числе по опорным пунктам, вышкам с объективными системами контроля границ и местам скопления израильских солдат и офицеров.При этом израильская авиация за минувшие сутки на несла удары по более чем пятнадцати населенным пунктам на юге и востоке Ливана.Интенсивность обстрелов с обоих сторон ливано-израильской границе увеличилась за последнюю неделю в ответ на ежедневные десятки авиаударов израильских ВВС по объектам на юге и востоке Ливана, ливанская "Хезболлах" ежедневно наносит удары по штабам, опорным пунктам, позициям ПВО и артиллерии армии Израиля близь границы. В Тель-Авиве при этом неоднократно заявляли о готовности начать масштабную военную операцию против Ливана, чтобы обеспечить безопасность севера страны.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240915/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240915/izrail-1972788762.html

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в мире, израиль, ливан, тель-авив, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году