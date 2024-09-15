https://ria.ru/20240915/ataka-1972798080.html

При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал мирный житель

При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.09.2024

При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал мирный житель

Над Белгородским районом сбит беспилотник, ранен мирный житель, в здании промпредприятия повреждена кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:56

2024-09-15T11:56

2024-09-15T12:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Над Белгородским районом сбит беспилотник, ранен мирный житель, в здании промпредприятия повреждена кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит беспилотный летательный аппарат. В посёлке Разумное ранен мирный житель. Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В здании промышленного предприятия повреждена кровля", - написал он.Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков