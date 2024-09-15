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При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 15.09.2024 (обновлено: 12:00 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ataka-1972798080.html
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал мирный житель
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.09.2024
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал мирный житель
Над Белгородским районом сбит беспилотник, ранен мирный житель, в здании промпредприятия повреждена кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:56
2024-09-15T12:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Над Белгородским районом сбит беспилотник, ранен мирный житель, в здании промпредприятия повреждена кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит беспилотный летательный аппарат. В посёлке Разумное ранен мирный житель. Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В здании промышленного предприятия повреждена кровля", - написал он.Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал мирный житель

Гладков: при атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Над Белгородским районом сбит беспилотник, ранен мирный житель, в здании промпредприятия повреждена кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит беспилотный летательный аппарат. В посёлке Разумное ранен мирный житель. Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В здании промышленного предприятия повреждена кровля", - написал он.
Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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