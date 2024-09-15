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Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии - РИА Новости, 15.09.2024
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09:20 15.09.2024 (обновлено: 09:21 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/arest-1972785399.html
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии - РИА Новости, 15.09.2024
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
Басманный суд Москвы продлил арест топ-менеджерам АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T09:20
2024-09-15T09:21
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест топ-менеджерам АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, сообщается в картотеке суда."Удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Ковалевича В.Я., Михайленко А.И., Смирновой Э.А.", - сказано в карточке дела.Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров 20 апреля. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.Бывший замминистра обороны РФ Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии

Суд в Москве продлил арест трем топ-менеджерам "Грязинского пищевого комбината"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест топ-менеджерам АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, сообщается в картотеке суда.
«
"Удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Ковалевича В.Я., Михайленко А.И., Смирновой Э.А.", - сказано в карточке дела.
Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров 20 апреля. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.
Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.
Бывший замминистра обороны РФ Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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