https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html

Америка зависла между светом и тьмой

Америка зависла между светом и тьмой - РИА Новости, 15.09.2024

Америка зависла между светом и тьмой

Ужас! Дональд Трамп хочет лишить человечество неземного удовольствия от продолжения его теледебатов с Камалой Харрис. Не видит смысла продолжать этот цирк. И... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T08:00

2024-09-15T08:00

2024-09-15T08:01

аналитика

америка

сша

лондон

камала харрис

дональд трамп

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Ужас! Дональд Трамп хочет лишить человечество неземного удовольствия от продолжения его теледебатов с Камалой Харрис. Не видит смысла продолжать этот цирк. И вообще-то, он прав. И нам бессмысленно обсуждать, кто выиграл в этом побоище. Потому что тут в целом бред какой-то: что одна сторона считает своим успехом в этом споре, то другая вовсе не воспринимает как собственную неудачу. "Вы опозорились!" — "Да какой же это позор, тут триумф". В общем, примерно как разговор слепого с глухим.Тут интересны подробности — на примере того, как разные силы в США до сих пор не могут остановиться, оценивая первый (возможно, единственный) раунд тех самых дебатов. Хотя бы вот что: понятное дело, команда демократов — в частности группа аналитиков The New York Times — предсказуемо заявила, что Харрис победила, а коллеги этой экспертной оравы подогнали соответствующие опросы и рейтинги. Так было и в прошлые, и в позапрошлые выборы — битва фальшивых рейтингов и прочее. Но в этой истории есть интересные детали. Прежде всего вот какая: насчет света и тьмы."Нашей стране конец, мы — несостоявшаяся нация", — заявляет Трамп. Команда демократов — экспертов по разбору дебатов ухмыляется: "Трамп несет с собой тьму, Харрис — свет". Поэтому избирателю должна больше понравиться она, а не он. Кто же любит вот таких мрачных, задыхающихся от ужаса, что страна гибнет, если на самом деле в стране все идет как надо.Зачем нужны не только дебаты, но и сами президентские и прочие выборы? Примерно так: избиратели видят, что накопились очевидные проблемы. Этим избирателям подгоняют двух или больше людей (и их партий) с разными подходами к решению этих общих для всех проблем. Ну и если речь о людях, то у таковых есть разные черты характера, которые либо помогут, либо помешают выполнить задачу. "Вот этот человек сможет", — решают избиратели, сидя у телевизора. Дальше голосуют — и получают заслуженное. А та сторона, которая проиграла, не возражает.Но то — в идеальном мире или в идеальной Америке. А тут одна половина государства считает, что стране конец, а другая — что Трамп "маринуется в экосистеме правых медиа и это вместе с его личными странностями парализует его способность понимать реальность" (это из коллективного модного приговора все той же команды поддержки Харрис).Две реальности? Именно так.Давайте и мы в этой правой экосистеме помаринуемся и посмотрим, как там с реальностью. Вот статья профессионального экономиста, который говорит: мы (весь мир) переживаем последние мгновения развала финансовой системы, созданной в 1944 году в отеле "Бреттон-Вуд", и это грозит всему миру экономической депрессией и войной. Нам как стране необходимо привести свой дом в порядок, вернуться к финансовой разумности, к сбалансированному бюджету, даже если это означает отказ от имперских амбиций за рубежом.В частности, тут мы переходим к другому автору из того же маринада, он считает: надо сдувать "бюрократический пузырь". Три миллиона чиновников, и это не считая многих миллионов госслужащих типа военных или пожарников. Которые забирают у населения до половины доходов, чтобы вдобавок раздавать их в виде пособий будущим избирателям Камалы Харрис и ей подобных. Какая экономика такое выдержит? США, напоминает он, начинались как страна с бунта против Лондона, который отбирал у колонистов-поселенцев Америки всего-то один процент заработанного, но не хотел давать им права голоса (членства в парламенте).А вот это — из типичной рассылки, которую некоторые, несмотря на санкции, все еще получают в России. Рассылка на тему "Где логика?". Русское влияние на наши выборы — это плохо, а когда на этих выборах голосуют нелегальные мигранты — это хорошо. Если вы обманули вступительную комиссию при зачислении в колледж, вы пойдете в тюрьму, а если вы обманули иммиграционные службы при въезде в страну, то пойдете в колледж бесплатно. И так еще 12 пунктов с выводом: мы живем в мире, где верх и низ поменялись местами, где моральное аморально. Проснись, Америка, наш "Титаник" уже напоролся на айсберг!Это что, сплошь фантомный мир заблуждений неправильных американцев? Но как минимум этот мир реален просто потому, что в нем живет около половины страны. А вот другая половина считает, что все правильно — мы эту вашу Америку шатаем и рушим, морально пригибая к земле всех несогласных. И именно вот эта Камала — то, что нам тут требуется. А дальше придут новые поколения с иным стилем жизни и мышления.Так вот, главный результат истории с дебатами Трампа и Харрис (и с выборами в США) в том, что, когда добро одних — это зло других и силы равны, демократические механизмы бесполезны.А тогда что будет и насколько быстро? Никаких быстрых решений для выхода Америки из очевидной для всех катастрофы никто не видит, приходилось выслушивать оценки типа "минимум два десятилетия будет вот так". Но республиканцы все же пытаются строить планы по поиску выхода, понимая, что это надолго. Надолго хотя бы потому, что демократы в основном живут по двум побережьям страны, а республиканцы — в ее середине. При этом они представляют две разные экономики: сфера как бы услуг в первом случае и производство — во втором. Как такую страну привести в порядок — неясно.Давайте еще раз всмотримся в то, что сказал Трамп: США даже не несостоявшееся государство (свое госуправление здоровая страна может ведь улучшить, поменять). Его слова — "несостоявшаяся нация". Это хуже.Такое бывает. Никому в мире не гарантировано, что его нация — народ — будет жить вечно. Вот была после Второй мировой такая Руанда-Урунди, а больше ее как нации с 1962 года нет, да и в бывшей ее составной части — Руанде — в 1994-м была жуткая резня между двумя половинами населения. Нация не получилась.Хотя зачем забираться за примерами в джунгли Африки? Еще была такая страна — Украина, где западная часть по большей части известна идеологией, близкой к той, которую сейчас представляет Камала. А восток и юг — тут речь о совсем других людях. Результат налицо. Может такое произойти и с США? Почему нет.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

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аналитика, америка, сша, лондон, камала харрис, дональд трамп