Спецназ "Ахмат" уничтожил два опорных пункта ВСУ в Курской области
Алаудинов: отряд "Ахмата" уничтожил два опорных пункта ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" во время выхода на военное задание в Курской области
Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" во время выхода на военное задание в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отряд "Каштана" спецназа "Ахмат" уничтожил два опорных пункта ВСУ и взяли пленных на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
"Сегодня бойцы отряда "Каштана" на участке Нижней Паровой заскочили на опорники противников, уничтожили два опорника противника, взяли пленных. Тех, кто отказался сдаться - уничтожили", - сказал он на видео.
Алаудинов отметил, что ВСУ прорвали линию обороны на одном из участков границы на глушковском направлении для отвлечения российских подразделений, которые сейчас идут в наступление. "Нет у противника сегодня таких ресурсов, которые могли бы заставить российскую армию проиграть... Этих сил у него нет... Да, у него есть определенные ресурсы, которые он сюда перебросил... В то же самое время, что бы он сейчас ни делал, он в этой войне уже проиграл", - заявил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.