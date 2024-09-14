https://ria.ru/20240914/zhenschiny-1972605039.html

Русские женщины начинают — и выигрывают

Русские женщины начинают — и выигрывают - РИА Новости, 14.09.2024

Русские женщины начинают — и выигрывают

Женская судьба в России, над которой нас приучила рыдать и к которой нас приучила испытывать сочувствие великая наша классическая литература (там практически... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T08:00

2024-09-14T08:00

2024-09-14T10:50

аналитика

россия

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Женская судьба в России, над которой нас приучила рыдать и к которой нас приучила испытывать сочувствие великая наша классическая литература (там практически невозможно найти героиню со сложившейся счастливой жизнью и судьбой), сегодня не нуждается ни в слезах, ни в сопереживании несчастьям. Лишь краткий пробег по новостной повестке тезис о "несчастливости" напрочь сминает и выбрасывает на помойку. Как не соответствующий действительности и вводящий в заблуждение.Сегодня женщинам, живущим в большой и великой России, можно только позавидовать. Потому что русская женщина — вне зависимости от этнического происхождения и места рождения — это прежде всего женщина бесконечно счастливая. Поскольку русская женщина прежде всего женщина свободная. В выборе жизни, судьбы, профессии и всего того, что входит в понятие русского счастья. Которое, как известно, в том, что русскую женщину (и ту женственность, которую она воплощает) понимают. Мужчины. Все без исключения. Мужчины во власти, которые знают, чем и как государство может поддерживать женщин. Мужчины на работе, лишенные столь свойственных западным персонажам в штанах ревности и зависти в профессии. Мужчины, которых наши женщины выбирают, чтобы быть с ними рядом, оказывающие им помощь тогда, когда выбравшим их женщинам бывает трудно.Эта заметка о русской женской удаче и самореализации, без которых счастье невозможно, выходит, когда один крупный политический форум, в центре внимания которого женщина во всех ее ипостасях, окончен. Мероприятие проходило в Грозном, в столице Чечни, и называлось "Женские инициативы — время действовать".А следующий, уже международный, в котором участвуют женщины из 120 стран, начинает работу в Санкт-Петербурге на грядущей неделе. Это Евразийский женский форум, проходит он уже в четвертый раз и называется "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". Открытие запланировано на 18 сентября.А теперь давайте спросим себя: почему мы на такие события практически не обращаем в нашей повседневности внимания? И сразу же дадим ответ. Потому что глобальная роль женщины, как и инициативы, в которых женщины в России и активны, и успешны, есть рутина. То, к чему мы все привыкли. И очень давно. Женщины-академики, женщины-политики, женщины, принимавшие значимые решения в жизни государства, для нас последние сто с лишним лет есть социальная норма.Сегодня на Западе женщина загнана в резервацию политкорректности, даже если речь идет о самых интимных сторонах ее жизни. Например, нельзя, практически невозможно выступать против поощрения абортов. Когда право искусственного прерывания беременности возводится в ранг конституционной нормы.Глобалистская повестка дня, в которой тема разрушения традиции едва ли не главная, не может смириться с устойчивостью женских нравов и идет уже не первый год на них в атаку.Смешны крики о том, что тезис "мое тело — мое дело" не подлежит обсуждению, а потом ровно на том же месте и из тех же глоток слышать возмущенные восклицания, что в "райском саду", а также в "сияющих градах на холме" имеются — и очень серьезные — демографические проблемы. Ну конечно, после того как вы орали не своими голосами, что одноразовые подгузники "вредны для экологии", одноразовые упаковки с детским питанием "представляют огромную угрозу для природы", становится довольно сложно понять, что, оказывается, женщины при наложенных политкорректных ограничениях, с одной стороны, и с поощрением бездетности, с другой, не отправляются немедленно рожать.Сказанное выше вовсе не означает, что в нашей стране нет проблем с демографией и низким уровнем рождаемости. Но в России сложности не вызывают ни истерику, ни панику. У нас наличие проблемы предполагает открытое — и на самом высоком уровне — ее обсуждение, когда есть все возможности затрагивать очень сложную тему. А поиск разрешения столь комплексной ситуации опирается на традиции, на социальное согласие и, самое главное, на свободу самих женщин. Быть женщиной — не только великий шаг, как писал Пастернак, это сегодня еще и самостоятельность. Материнство не есть героический акт, никто не толкает женщину на амбразуру. Но ей могут (ключевое слово) сказать и говорят (второе ключевое слово), что материнство — хорошая штука.Слова с трибуны подкрепляются делами, финансовой поддержкой сказанного, а еще — намеченными перспективами развития страны. Финансовые инструменты и их пользу в деле защиты материнства и детства никто сомнению не подвергает, но скажем, что уверенность в завтрашнем дне — фактор ничуть не менее значимый. Женщинам и мужчинам хочется, чтобы их нынешние и будущие дети жили бы в мире, где есть ценности, которые ни при каких обстоятельствах не станут предметом для дискуссии. И что обсуждать "гендерную флюидность" никто и никогда не будет. Ни под каким лозунгом любой (всегда ложной) "инклюзии".Если в России говорят нет, то это нет — и навсегда. А если в России говорят да, то это одобрение как морального, так и финансового характера — оно тоже навсегда. "Может быть" и прочих полусотен "оттенков серого" у нас нет. И не будет.Это традиция нашего культурного кода, в котором понимание народом, чем и почему крепка держава, не меняется последнюю тысячу лет.Инстинкт продолжения рода — основной. Для всех. Женщин и мужчин. И не надо стесняться об этом говорить. Не надо пугаться это подчеркивать. Нужно поддерживать женское желание любой самореализации, не забывая упоминать, что материнство не сжимает спектр возможностей, а расширяет их. Что "сумочки и туфельки" и прочие модные консьюмеристские штучки и игрушки выходят из моды и снашиваются или ломаются, а ребенок или дети — для матерей и отцов — навсегда остаются и гордостью, и счастьем. Необсуждаемой и вечной ценностью.Нужно в конце концов сказать, что родительство — это фантастический шанс, который подарен нам природой, лучший и самый видимый результат надежды.Разрешите женщинам оспорить тезисы классиков о "нелегкой женской русской долюшке", и они справятся с демографическими проблемами. Наши женщины всегда были сильными, потому что в них верили, на них надеялись и они были любимы. Потому что наши женщины счастливы, когда их понимают. А когда нас, женщин, понимают, мы всегда побеждаем.

https://ria.ru/20240913/moskva-1972571790.html

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аналитика, россия