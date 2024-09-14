https://ria.ru/20240914/zarplaty-1972639040.html

Эксперт рассказал, кому с первого октября повысят зарплату

Эксперт рассказал, кому с первого октября повысят зарплату - РИА Новости, 14.09.2024

Эксперт рассказал, кому с первого октября повысят зарплату

Зарплаты преподавателей федеральных вузов, медработников, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T02:16

2024-09-14T02:16

2024-09-14T02:40

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Зарплаты преподавателей федеральных вузов, медработников, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых ведомств увеличатся на 5,1 процента с первого октября, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "С первого октября 2024 года на 5,1 процента будет увеличена оплата труда работников федеральных вузов, медицинских учреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств", — сказал Ляшок. Он отметил, что под индексацию попадает достаточно ограниченное количество работников, так как большинство образовательных и медицинских организаций имеет региональный, а не федеральный статус. "При этом в текущем году не будут индексировать заработную плату федеральным государственным служащим, то есть работникам министерств и ведомств, а также судьям, помощникам сенаторов и депутатов Государственной думы", — добавил эксперт.В середине августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации заработных плат работников федеральных государственных учреждений.

https://ria.ru/20240913/bezrabotnye-1599982658.html

https://ria.ru/20240802/kros-1963576812.html

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общество, россия, михаил мишустин