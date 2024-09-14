Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, кому с первого октября повысят зарплату - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 14.09.2024 (обновлено: 02:40 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/zarplaty-1972639040.html
Эксперт рассказал, кому с первого октября повысят зарплату
Эксперт рассказал, кому с первого октября повысят зарплату - РИА Новости, 14.09.2024
Эксперт рассказал, кому с первого октября повысят зарплату
Зарплаты преподавателей федеральных вузов, медработников, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T02:16
2024-09-14T02:40
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_21a63bae73142a9623f52174dadb235c.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Зарплаты преподавателей федеральных вузов, медработников, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых ведомств увеличатся на 5,1 процента с первого октября, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "С первого октября 2024 года на 5,1 процента будет увеличена оплата труда работников федеральных вузов, медицинских учреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств", — сказал Ляшок. Он отметил, что под индексацию попадает достаточно ограниченное количество работников, так как большинство образовательных и медицинских организаций имеет региональный, а не федеральный статус. "При этом в текущем году не будут индексировать заработную плату федеральным государственным служащим, то есть работникам министерств и ведомств, а также судьям, помощникам сенаторов и депутатов Государственной думы", — добавил эксперт.В середине августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации заработных плат работников федеральных государственных учреждений.
https://ria.ru/20240913/bezrabotnye-1599982658.html
https://ria.ru/20240802/kros-1963576812.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4f86dd5a6d33efc41ef78c57e916e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Эксперт рассказал, кому с первого октября повысят зарплату

Эксперт Ляшок: зарплаты преподавателей вузов и медработников увеличатся на 5,1%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Зарплаты преподавателей федеральных вузов, медработников, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых ведомств увеличатся на 5,1 процента с первого октября, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
"С первого октября 2024 года на 5,1 процента будет увеличена оплата труда работников федеральных вузов, медицинских учреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств", — сказал Ляшок.
Посетитель и сотрудница в центре занятости населения Моя работа на улице Щепкина в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Как встать на биржу труда в 2024 году: пошаговая инструкция
Вчера, 19:29
Он отметил, что под индексацию попадает достаточно ограниченное количество работников, так как большинство образовательных и медицинских организаций имеет региональный, а не федеральный статус.
"При этом в текущем году не будут индексировать заработную плату федеральным государственным служащим, то есть работникам министерств и ведомств, а также судьям, помощникам сенаторов и депутатов Государственной думы", — добавил эксперт.
В середине августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации заработных плат работников федеральных государственных учреждений.
Рубли - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Эксперт рассказал, кому повысят зарплаты до конца года
2 августа, 02:19
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала