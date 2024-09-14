https://ria.ru/20240914/wildberries-1972688241.html

Wildberries устранила причину ошибочной отмены заказов

Wildberries устранила причину ошибочной отмены заказов - РИА Новости, 14.09.2024

Wildberries устранила причину ошибочной отмены заказов

Маркетплейс Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа, пользователям вернут деньги за ошибочную обратную доставку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T13:45

2024-09-14T13:45

2024-09-14T14:25

wildberries

общество

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа, пользователям вернут деньги за ошибочную обратную доставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ."Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа у части пользователей. Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары. Деньги за ошибочную обратную доставку будут возвращены", - сказали в компании.Ранее в субботу пресс-служба компании сообщила агентству, что часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока.

https://ria.ru/20240913/wildberries-1972630683.html

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wildberries, общество, россия