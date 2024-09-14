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Wildberries устранила причину ошибочной отмены заказов - РИА Новости, 14.09.2024
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13:45 14.09.2024 (обновлено: 14:25 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/wildberries-1972688241.html
Wildberries устранила причину ошибочной отмены заказов
Wildberries устранила причину ошибочной отмены заказов - РИА Новости, 14.09.2024
Wildberries устранила причину ошибочной отмены заказов
Маркетплейс Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа, пользователям вернут деньги за ошибочную обратную доставку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:45
2024-09-14T14:25
wildberries
общество
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа, пользователям вернут деньги за ошибочную обратную доставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ."Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа у части пользователей. Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары. Деньги за ошибочную обратную доставку будут возвращены", - сказали в компании.Ранее в субботу пресс-служба компании сообщила агентству, что часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока.
https://ria.ru/20240913/wildberries-1972630683.html
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wildberries, общество, россия
Wildberries, Общество, Россия
Wildberries устранила причину ошибочной отмены заказов

Пользователям Wildberries вернут деньги за ошибочную обратную доставку

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа, пользователям вернут деньги за ошибочную обратную доставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
"Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа у части пользователей. Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары. Деньги за ошибочную обратную доставку будут возвращены", - сказали в компании.
Ранее в субботу пресс-служба компании сообщила агентству, что часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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