https://ria.ru/20240914/wildberries-1972665936.html

Часть пользователей Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока

Часть пользователей Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока - РИА Новости, 14.09.2024

Часть пользователей Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока

Часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока, специалисты работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:08

2024-09-14T11:08

2024-09-14T11:26

wildberries

общество

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока, специалисты работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ."У части пользователей Wildberries могла произойти отмена заказа раньше срока… Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов", - сказали в компании.Там же уточнили, что в ближайшее время статус заказа будет обновлён на корректный, и потом его можно будет забрать как обычно. "Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240913/wildberries-1972630683.html

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2024

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wildberries, общество