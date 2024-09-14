Рейтинг@Mail.ru
Часть пользователей Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 14.09.2024 (обновлено: 11:26 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/wildberries-1972665936.html
Часть пользователей Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока
Часть пользователей Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока - РИА Новости, 14.09.2024
Часть пользователей Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока
Часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока, специалисты работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:08
2024-09-14T11:26
wildberries
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964089985_0:169:3041:1879_1920x0_80_0_0_897644c2d57a26889bfdcb911c4b8ba5.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока, специалисты работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ."У части пользователей Wildberries могла произойти отмена заказа раньше срока… Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов", - сказали в компании.Там же уточнили, что в ближайшее время статус заказа будет обновлён на корректный, и потом его можно будет забрать как обычно. "Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240913/wildberries-1972630683.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964089985_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_520cd5184fe094bb8d887f0356e3f32c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
wildberries, общество
Wildberries, Общество

Часть пользователей Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока, специалисты работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
"У части пользователей Wildberries могла произойти отмена заказа раньше срока… Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов", - сказали в компании.
Там же уточнили, что в ближайшее время статус заказа будет обновлён на корректный, и потом его можно будет забрать как обычно. "Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее", - добавили в пресс-службе.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Wildberries прокомментировал сообщения о комиссии за доставку в ПВЗ
Вчера, 23:07
 
WildberriesОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала