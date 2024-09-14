https://ria.ru/20240914/vzryvy-1972753653.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровской области - РИА Новости, 14.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровской области

Взрывы раздаются в городе Павлограде Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T21:18

2024-09-14T21:18

2024-09-14T21:18

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Павлограде Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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в мире, днепропетровская область, павлоград, россия, вооруженные силы украины