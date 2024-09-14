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Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровской области - РИА Новости, 14.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровской области
Взрывы раздаются в городе Павлограде Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T21:18
2024-09-14T21:18
2024-09-14T21:18
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Павлограде Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Павлоград, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровской области
"Общественное": в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы