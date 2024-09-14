Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
"24 Канал": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский "24 канал" в Telegram.
"В Запорожье слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 10:43 на подконтрольной Киеву территории Запорожской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась 20 минут.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Киеве, городе Канев в Черниговской области, в Винницкой и Полтавской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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