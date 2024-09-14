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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 14.09.2024 (обновлено: 11:38 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/vzryvy-1972666577.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 14.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский "24 канал" в Telegram. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:21
2024-09-14T11:38
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский "24 канал" в Telegram. "В Запорожье слышны звуки взрывов", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 10:43 на подконтрольной Киеву территории Запорожской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась 20 минут.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Киеве, городе Канев в Черниговской области, в Винницкой и Полтавской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

"24 Канал": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский "24 канал" в Telegram.
"В Запорожье слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 10:43 на подконтрольной Киеву территории Запорожской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась 20 минут.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Киеве, городе Канев в Черниговской области, в Винницкой и Полтавской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская область
 
 
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