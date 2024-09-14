https://ria.ru/20240914/vzryvy-1972666577.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 14.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский "24 канал" в Telegram. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:21

2024-09-14T11:21

2024-09-14T11:38

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский "24 канал" в Telegram. "В Запорожье слышны звуки взрывов", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 10:43 на подконтрольной Киеву территории Запорожской области объявили воздушную тревогу. Она продлилась 20 минут.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Киеве, городе Канев в Черниговской области, в Винницкой и Полтавской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

запорожье

запорожская область

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запорожье, запорожская область