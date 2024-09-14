Рейтинг@Mail.ru
В музее Калашникова в Ижевске открылась выставка "Малый калибр" - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
11:29 14.09.2024 (обновлено: 11:39 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/vystavka-1972666980.html
В музее Калашникова в Ижевске открылась выставка "Малый калибр"
В музее Калашникова в Ижевске открылась выставка "Малый калибр" - РИА Новости, 14.09.2024
В музее Калашникова в Ижевске открылась выставка "Малый калибр"
Стартом мероприятий ко Дню оружейника, который отмечают в Удмуртии, стало открытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:29
2024-09-14T11:39
удмуртская республика
михаил калашников
виктор калашников
ак-74
ак-47
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972667913_0:135:2560:1575_1920x0_80_0_0_5660e96a6c63cf4d3760408ee5fd7896.jpg
УФА, 14 сен - РИА Новости. Стартом мероприятий ко Дню оружейника, который отмечают в Удмуртии, стало открытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова, сообщила пресс-служба главы республики. "В зале Славы ижевских оружейников музейно-выставочного комплекса имени М.Т. Калашникова состоялось торжественное открытие выставки "Малый калибр", приуроченной к 105-летию Михаила Калашникова, 20-летию Музейно-выставочного комплекса, 50-летию принятия на вооружение комплекса оружия под патрон 5,45×39 мм АК-74 и 30-летию завершения конкурса "Абакан" и принятию на вооружение автомата АН-94", - говорится в сообщении. Гостям мероприятия представилась уникальная возможность увидеть опытные автоматы и штатное оружие из фондов музея, среди которых уникальные экспериментальные автоматы Геннадия Никонова, Виктора Калашникова, Азария Нестерова, Юрия Александрова, различные модификации автоматов Калашникова под патрон 5,45 × 39. Также на выставке представлены эксклюзивные опытные образцы автоматов, участвовавшие в конкурсах и предоставленные партнерами, рассказали в пресс-службе. Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность и пользуется большим спросом среди коллекционеров. Тираж марок составляет 30 тысяч экземпляров каждого вида, добавили в пресс-службе. "Выражаем благодарность всем, кто причастен к созданию нового выставочного проекта музея: ветеранам, действующим сотрудникам оружейного производства, партнерам и коллегам из других городов. Желаем ижевскому оружию — всегда стоять на страже нашей Родины", — цитирует пресс-служба Минервину. Выставка доступна к посещению до 15 декабря. В Удмуртии 18-21 сентября масштабно отметят День оружейника. В этом году знаковыми датами являются 105-летие со дня рождения всемирно известного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова и 75-летие с принятия на вооружение автомата АК-47.
https://ria.ru/20240828/kalashnikov-1968871731.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972667913_141:0:2420:1709_1920x0_80_0_0_636640c7131ee5a789b7da635a5c86c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил калашников, виктор калашников, ак-74, ак-47, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Михаил Калашников, Виктор Калашников, АК-74, АК-47, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В музее Калашникова в Ижевске открылась выставка "Малый калибр"

Выставку "Малый калибр" открыли в музее Калашникова в Ижевске ко Дню оружейника

© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской РеспубликиОткрытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова в Ижевске
Открытие выставки Малый калибр в музее Калашникова в Ижевске - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики
Открытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова в Ижевске
Читать ria.ru в
УФА, 14 сен - РИА Новости. Стартом мероприятий ко Дню оружейника, который отмечают в Удмуртии, стало открытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова, сообщила пресс-служба главы республики.
"В зале Славы ижевских оружейников музейно-выставочного комплекса имени М.Т. Калашникова состоялось торжественное открытие выставки "Малый калибр", приуроченной к 105-летию Михаила Калашникова, 20-летию Музейно-выставочного комплекса, 50-летию принятия на вооружение комплекса оружия под патрон 5,45×39 мм АК-74 и 30-летию завершения конкурса "Абакан" и принятию на вооружение автомата АН-94", - говорится в сообщении.
© Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской РеспубликиОткрытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова в Ижевске
Открытие выставки Малый калибр в музее Калашникова в Ижевске - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики
Открытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова в Ижевске
Гостям мероприятия представилась уникальная возможность увидеть опытные автоматы и штатное оружие из фондов музея, среди которых уникальные экспериментальные автоматы Геннадия Никонова, Виктора Калашникова, Азария Нестерова, Юрия Александрова, различные модификации автоматов Калашникова под патрон 5,45 × 39. Также на выставке представлены эксклюзивные опытные образцы автоматов, участвовавшие в конкурсах и предоставленные партнерами, рассказали в пресс-службе.
Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность и пользуется большим спросом среди коллекционеров. Тираж марок составляет 30 тысяч экземпляров каждого вида, добавили в пресс-службе.
"Выражаем благодарность всем, кто причастен к созданию нового выставочного проекта музея: ветеранам, действующим сотрудникам оружейного производства, партнерам и коллегам из других городов. Желаем ижевскому оружию — всегда стоять на страже нашей Родины", — цитирует пресс-служба Минервину.
© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской РеспубликиОткрытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова в Ижевске
Открытие выставки Малый калибр в музее Калашникова в Ижевске - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики
Открытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова в Ижевске
Выставка доступна к посещению до 15 декабря.
В Удмуртии 18-21 сентября масштабно отметят День оружейника. В этом году знаковыми датами являются 105-летие со дня рождения всемирно известного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова и 75-летие с принятия на вооружение автомата АК-47.
Калашников начал производить коллекционное оружие: парные автоматы АКМ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Калашников" начал производить коллекционное оружие
28 августа, 03:03
 
Удмуртская РеспубликаМихаил КалашниковВиктор КалашниковАК-74АК-47Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала