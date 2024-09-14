В музее Калашникова в Ижевске открылась выставка "Малый калибр"
Выставку "Малый калибр" открыли в музее Калашникова в Ижевске ко Дню оружейника
© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской РеспубликиОткрытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова в Ижевске
Открытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова в Ижевске
УФА, 14 сен - РИА Новости. Стартом мероприятий ко Дню оружейника, который отмечают в Удмуртии, стало открытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова, сообщила пресс-служба главы республики.
"В зале Славы ижевских оружейников музейно-выставочного комплекса имени М.Т. Калашникова состоялось торжественное открытие выставки "Малый калибр", приуроченной к 105-летию Михаила Калашникова, 20-летию Музейно-выставочного комплекса, 50-летию принятия на вооружение комплекса оружия под патрон 5,45×39 мм АК-74 и 30-летию завершения конкурса "Абакан" и принятию на вооружение автомата АН-94", - говорится в сообщении.
© Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской РеспубликиОткрытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова в Ижевске
Открытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова в Ижевске
Гостям мероприятия представилась уникальная возможность увидеть опытные автоматы и штатное оружие из фондов музея, среди которых уникальные экспериментальные автоматы Геннадия Никонова, Виктора Калашникова, Азария Нестерова, Юрия Александрова, различные модификации автоматов Калашникова под патрон 5,45 × 39. Также на выставке представлены эксклюзивные опытные образцы автоматов, участвовавшие в конкурсах и предоставленные партнерами, рассказали в пресс-службе.
Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность и пользуется большим спросом среди коллекционеров. Тираж марок составляет 30 тысяч экземпляров каждого вида, добавили в пресс-службе.
"Выражаем благодарность всем, кто причастен к созданию нового выставочного проекта музея: ветеранам, действующим сотрудникам оружейного производства, партнерам и коллегам из других городов. Желаем ижевскому оружию — всегда стоять на страже нашей Родины", — цитирует пресс-служба Минервину.
© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской РеспубликиОткрытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова в Ижевске
Открытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова в Ижевске
Выставка доступна к посещению до 15 декабря.
В Удмуртии 18-21 сентября масштабно отметят День оружейника. В этом году знаковыми датами являются 105-летие со дня рождения всемирно известного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова и 75-летие с принятия на вооружение автомата АК-47.
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