https://ria.ru/20240914/vystavka-1972666980.html

В музее Калашникова в Ижевске открылась выставка "Малый калибр"

В музее Калашникова в Ижевске открылась выставка "Малый калибр" - РИА Новости, 14.09.2024

В музее Калашникова в Ижевске открылась выставка "Малый калибр"

Стартом мероприятий ко Дню оружейника, который отмечают в Удмуртии, стало открытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:29

2024-09-14T11:29

2024-09-14T11:39

удмуртская республика

михаил калашников

виктор калашников

ак-74

ак-47

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972667913_0:135:2560:1575_1920x0_80_0_0_5660e96a6c63cf4d3760408ee5fd7896.jpg

УФА, 14 сен - РИА Новости. Стартом мероприятий ко Дню оружейника, который отмечают в Удмуртии, стало открытие выставки "Малый калибр" в музее Калашникова, сообщила пресс-служба главы республики. "В зале Славы ижевских оружейников музейно-выставочного комплекса имени М.Т. Калашникова состоялось торжественное открытие выставки "Малый калибр", приуроченной к 105-летию Михаила Калашникова, 20-летию Музейно-выставочного комплекса, 50-летию принятия на вооружение комплекса оружия под патрон 5,45×39 мм АК-74 и 30-летию завершения конкурса "Абакан" и принятию на вооружение автомата АН-94", - говорится в сообщении. Гостям мероприятия представилась уникальная возможность увидеть опытные автоматы и штатное оружие из фондов музея, среди которых уникальные экспериментальные автоматы Геннадия Никонова, Виктора Калашникова, Азария Нестерова, Юрия Александрова, различные модификации автоматов Калашникова под патрон 5,45 × 39. Также на выставке представлены эксклюзивные опытные образцы автоматов, участвовавшие в конкурсах и предоставленные партнерами, рассказали в пресс-службе. Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность и пользуется большим спросом среди коллекционеров. Тираж марок составляет 30 тысяч экземпляров каждого вида, добавили в пресс-службе. "Выражаем благодарность всем, кто причастен к созданию нового выставочного проекта музея: ветеранам, действующим сотрудникам оружейного производства, партнерам и коллегам из других городов. Желаем ижевскому оружию — всегда стоять на страже нашей Родины", — цитирует пресс-служба Минервину. Выставка доступна к посещению до 15 декабря. В Удмуртии 18-21 сентября масштабно отметят День оружейника. В этом году знаковыми датами являются 105-летие со дня рождения всемирно известного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова и 75-летие с принятия на вооружение автомата АК-47.

https://ria.ru/20240828/kalashnikov-1968871731.html

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

михаил калашников, виктор калашников, ак-74, ак-47, удмуртская республика (удмуртия)