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В Курской области рассказали, как ВСУ зверски изнасиловали и убили женщину - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 14.09.2024 (обновлено: 09:41 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/vsu-1972654081.html
В Курской области рассказали, как ВСУ зверски изнасиловали и убили женщину
В Курской области рассказали, как ВСУ зверски изнасиловали и убили женщину - РИА Новости, 14.09.2024
В Курской области рассказали, как ВСУ зверски изнасиловали и убили женщину
ВСУ зверски изнасиловали и убили жительницу села Гончаровка в Суджанском районе Курской области, работавшую охранницей в местной школе, из-за того, что ее сын... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T09:10
2024-09-14T09:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КУРСК, 14 сен - РИА Новости. ВСУ зверски изнасиловали и убили жительницу села Гончаровка в Суджанском районе Курской области, работавшую охранницей в местной школе, из-за того, что ее сын военный, рассказала РИА Новости эвакуированная многодетная мать Татьяна. "Сейчас у нас информация прошла, что на Гончаровке (ВСУ - ред.) узнали, что у женщины сын военный. И с ней поступили очень плохо. Было издевательское насилование и расстреляли. Она в охране в школе у нас работала", - рассказала женщина. Информацию местной жительницы уже зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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Жительница Курской области: ВСУ изнасиловали и убили женщину, узнав, что ее сын военный
ВСУ изнасиловали и убили женщину в Курской области, узнав, что ее сын военный, рассказала РИА Новости эвакуированная многодетная мать. Информацию местной жительницы уже зафиксировали военные следователи СК.
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россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Курской области рассказали, как ВСУ зверски изнасиловали и убили женщину

Жительница Курской области: ВСУ изнасиловали и убили женщину, работавшую в школе

Читать ria.ru в
КУРСК, 14 сен - РИА Новости. ВСУ зверски изнасиловали и убили жительницу села Гончаровка в Суджанском районе Курской области, работавшую охранницей в местной школе, из-за того, что ее сын военный, рассказала РИА Новости эвакуированная многодетная мать Татьяна.
"Сейчас у нас информация прошла, что на Гончаровке (ВСУ - ред.) узнали, что у женщины сын военный. И с ней поступили очень плохо. Было издевательское насилование и расстреляли. Она в охране в школе у нас работала", - рассказала женщина.
Эвакуированная жительница села Гончаровка Галина: военные ВСУ не щадят ни стариков, ни детей - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Информацию местной жительницы уже зафиксировали военные следователи СК РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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