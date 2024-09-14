https://ria.ru/20240914/vsu-1972649822.html

ВСУ сократили передвижение техники в районе Суджи, рассказал боец "Ахмата"

ВСУ сократили передвижение техники в районе Суджи, рассказал боец "Ахмата" - РИА Новости, 14.09.2024

ВСУ сократили передвижение техники в районе Суджи, рассказал боец "Ахмата"

ВСУ сократили передвижение техники в Суджанском районе Курской области из-за активности российских дронов-камикадзе, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группы... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T08:17

2024-09-14T08:17

2024-09-14T08:21

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сен - РИА Новости. ВСУ сократили передвижение техники в Суджанском районе Курской области из-за активности российских дронов-камикадзе, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Белый". "Сколько техники уже им сожгли, личного состава уже положили им, они уже стали намного осторожнее, чем раньше, чем в первые дни захода", - рассказал оператор БПЛА. Он уточнил, что если в первое время техника ВСУ передвигалась открыто, то теперь ее приходится искать, так как передвижение значительно сократилось. По словам бойца, одной из самых значимых целей, уничтоженных на данном участке операторами FPV-дронов, был зенитный ракетный комплекс ВСУ. "Я как раз летал на Mavic (разведывательный БПЛА - ред.) с расчетом FPV. Засекли в поле ЗРК (зенитный ракетный комплекс - ред.). FPV-расчет быстро вылетел, тут же поразил его", - рассказал боец. По словам одного из операторов FPV-дрона группы командира "Аида", за смену они совершают порядка 20-25 боевых вылетов. "Все зависит от активности противника, если в свободной охоте, все зависит от количества оборудования и возможностей долета до противника", - рассказал боец. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240720/drony-1960867357.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240914/alaudinov-1972634487.html

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россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, безопасность