https://ria.ru/20240914/vspyshka-1972734399.html

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 14.09.2024

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка класса Х5.3, есть вероятность магнитных бурь на Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T19:05

2024-09-14T19:05

2024-09-14T22:43

космос - риа наука

российская академия наук

вспышки на солнце

земля

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На Солнце произошла мощная вспышка класса Х5.3, есть вероятность магнитных бурь на Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."На Солнце только что произошел новый, по-настоящему мощный взрыв. Вспышка классифицирована предварительно как X5.3. Это означает, что это четвертое по мощности событие в этом солнечном цикле, то есть с 2017 года, когда прошли последние крупные вспышки предыдущего солнечного цикла", — сказал Богачев.По его словам, взрыв зарегистрирован на восточном краю Солнца в активной области № 3825, которая вчера появилась на обращенной к Земле стороне."Область имеет совсем небольшие размеры, и взрыв такой силы здесь стал совершенно неожиданным", — добавил ученый.Он отметил, что, исходя из местоположения вспышки, есть небольшая вероятность касательного удара по Земле.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. При высокой мощности они вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

https://ria.ru/20240914/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240730/buri-1962822617.html

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космос - риа наука, российская академия наук, вспышки на солнце , земля