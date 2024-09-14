https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

Путин предупредил Запад о вступлении в войну

Путин предупредил Запад о вступлении в войну - РИА Новости, 14.09.2024

Путин предупредил Запад о вступлении в войну

Владимир Путин предупредил Запад, что остался всего один шаг до того момента, когда Россия будет считать его напрямую воюющим против нашей страны. Комментируя... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T08:00

2024-09-14T08:00

2024-09-14T08:03

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Владимир Путин предупредил Запад, что остался всего один шаг до того момента, когда Россия будет считать его напрямую воюющим против нашей страны. Комментируя обсуждение вопроса о разрешении Украине наносить удары вглубь территории России западными ракетами большой дальности, президент заявил, что в случае принятия этого решения изменится суть конфликта. Ведь сама по себе украинская армия не в состоянии наносить эти удары — для них нужны данные с натовских спутников, а внесение полетных заданий будут осуществлять западные военнослужащие:"Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет.Если решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта.Это будет означать, что страны НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией".То есть Путин приравнял разрешение ударов по России к объявлению нам войны со стороны Запада? По сути, да. Президент напомнил англосаксам (а обсуждение должно было состояться на встрече американского президента и британского премьера в пятницу в Вашингтоне) цену вопроса. Это не ядерный ультиматум — как бы ни пытались на Западе в ответ говорить об очередной путинской ядерной угрозе, это открытое предупреждение о том, что мы поднимаемся еще на одну ступеньку по лестнице эскалации (далеко не бесконечной). Формально предупреждение Путина носит спокойный и аккуратный характер — "а если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", — однако на самом деле это очень серьезное предупреждение. Что Путин имел в виду и услышат ли его англосаксонские лидеры?Британский премьер Кир Стармер еще на пути в Вашингтон ответил: "Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений", но "Киев имеет право на самооборону" и " мы полностью его поддерживаем, <...> проводим обучение и предоставляем возможности". Понятно, что по итогам встречи Стармера с Байденом не будет заявлений о разрешении наносить удары по территории России — даже если бы оно было принято (а принято оно пока что не будет), говорить о нем сейчас Западу невыгодно. Потому что США не только не готовы подниматься по лестнице эскалации, но и в принципе не хотят обострения ситуации на украинском фронте: накануне выборов администрации Байдена-Харрис не нужна демонстрация того, что еще одна ее ставка (на поражение России) проигрывает. Однако в Москве исходят из того, что Киев все равно получит разрешение англосаксов — не сейчас, так через месяц, а успешное наступление российской армии лишь приближает момент, когда Запад не сможет удержаться от повышения ставок.Поэтому предупреждение Путина носит упреждающий характер, чтобы потом не повторять. Что же будет делать Россия после того, как первые британские ракеты ударят по Ростовской области или Краснодарскому краю с разрешения США?Конечно, не стоит ждать ядерного удара по Британии или американским базам в Европе, но разрыв дипломатических отношений с Лондоном становится вполне вероятным. Прошли времена, когда отзыв послов означал начало войны, но и сейчас эта мера является сильной демонстрацией предельного обострения ситуации. Другой формой ответа может стать развертывание прокси-войны с США на Ближнем Востоке — и это не только поставки высокоточного оружия хуситам. Возможно и полное замораживание поставок стратегического сырья в Соединенные Штаты, о чем на днях уже говорил Путин.Признание США и Великобритании воюющими с Россией странами не приведет к принципиальному изменению хода войны на Украине — мы и так понимаем, что это конфликт между нами и Западом за западные русские земли (и косвенно — за новый мировой порядок), — но окончательно снимет вопрос о субъектности украинской власти. Еще весной Россия, по сути, отказалась признавать Зеленского президентом Украины (по истечении его срока полномочий), да и саму Украину мы все чаще называем просто орудием, инструментом в руках Запада. Не только отношение, но и объявление США и Великобритании странами, находящимися в состоянии войны с Россией, устранит двусмысленность ситуации. Война из полугражданской-полуантизападной окончательно станет войной с Западом (путь и воюющим руками части нашего же народа) — и не оставит нам никакого выбора, кроме победы.

https://ria.ru/20240913/putin-1972429727.html

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972503114.html

https://ria.ru/20240913/atacms-1972565835.html

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аналитика, россия, сша, владимир путин, кир стармер, украина, нато