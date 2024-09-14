Винный парк в Крыму посетили более 200 тысяч туристов за три года
Winepark в Крыму посетили более 200 тысяч туристов за три года
Дегустация красного вина на винодельне. Архивное фото
ПОНИЗОВКА (Крым), 14 сен — РИА Новости. Более 200 тысяч туристов стали посетителями центра винного туризма Winepark в Крыму с момента его открытия в 2021 году, рассказала журналистам руководитель центра Евгения Константинова.
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"Винный парк впервые открыл свои двери в 2021 году и с момента открытия принял уже более 200 тысяч человек. В этот сезон, если сопоставить его с прошлогодним, показал более высокие цифры. Нас посетило большее количество людей, интересующихся вином, потому что вино - культурный код Крыма в том числе", - сказала Константинова.
В субботу на территории центра проводится ставший уже ежегодным Winepark Fest - фестиваль, который объединяет виноделие, гастрономию и искусство. На площадке фестиваля собираются тысячи гостей, чтобы погрузиться в атмосферу винодельческой культуры. Здесь работают виноделы, проводятся дегустации, экскурсии по винодельческому производству с посещением высотной башни и по парку, на сцене выступают артисты. Посетить фестиваль могут все желающие.
Winepark - первый в России винный парк, центр винного туризма, открывшийся для посетителей осенью 2021 года. Располагается на территории Mriya Resort & Spa в Понизовке, в 29 километрах от Ялты. Проект направлен на развитие винодельческой культуры в России и повышение интереса к отечественному вину и энотуризму в целом. Площадь парка - 30 гектаров, в том числе виноградники - около восьми гектаров и гравитационная винодельня с башней высотой 54 метра.