https://ria.ru/20240914/vino-1972731823.html

Винный парк в Крыму посетили более 200 тысяч туристов за три года

Винный парк в Крыму посетили более 200 тысяч туристов за три года - РИА Новости, 14.09.2024

Винный парк в Крыму посетили более 200 тысяч туристов за три года

Более 200 тысяч туристов стали посетителями центра винного туризма Winepark в Крыму с момента его открытия в 2021 году, рассказала журналистам руководитель... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T18:39

2024-09-14T18:39

2024-09-14T18:39

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mriya resort & spa

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ПОНИЗОВКА (Крым), 14 сен — РИА Новости. Более 200 тысяч туристов стали посетителями центра винного туризма Winepark в Крыму с момента его открытия в 2021 году, рассказала журналистам руководитель центра Евгения Константинова. "Винный парк впервые открыл свои двери в 2021 году и с момента открытия принял уже более 200 тысяч человек. В этот сезон, если сопоставить его с прошлогодним, показал более высокие цифры. Нас посетило большее количество людей, интересующихся вином, потому что вино - культурный код Крыма в том числе", - сказала Константинова. В субботу на территории центра проводится ставший уже ежегодным Winepark Fest - фестиваль, который объединяет виноделие, гастрономию и искусство. На площадке фестиваля собираются тысячи гостей, чтобы погрузиться в атмосферу винодельческой культуры. Здесь работают виноделы, проводятся дегустации, экскурсии по винодельческому производству с посещением высотной башни и по парку, на сцене выступают артисты. Посетить фестиваль могут все желающие. Winepark - первый в России винный парк, центр винного туризма, открывшийся для посетителей осенью 2021 года. Располагается на территории Mriya Resort & Spa в Понизовке, в 29 километрах от Ялты. Проект направлен на развитие винодельческой культуры в России и повышение интереса к отечественному вину и энотуризму в целом. Площадь парка - 30 гектаров, в том числе виноградники - около восьми гектаров и гравитационная винодельня с башней высотой 54 метра.

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россия, ялта, mriya resort & spa, экономика