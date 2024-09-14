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Ми-24 на учениях "Океан-2024" отработали удары по малоразмерным целям - РИА Новости, 14.09.2024
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07:11 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/vertolety-1972647510.html
Ми-24 на учениях "Океан-2024" отработали удары по малоразмерным целям
Ми-24 на учениях "Океан-2024" отработали удары по малоразмерным целям - РИА Новости, 14.09.2024
Ми-24 на учениях "Океан-2024" отработали удары по малоразмерным целям
Экипажи ударных российских вертолетов Ми-24 в ходе учений "Океан-2024" отработали в акватории Балтийского моря удары по скоростным малоразмерным целям условного РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T07:11
2024-09-14T07:11
безопасность
балтийское море
россия
калининградская область
ми-24
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Экипажи ударных российских вертолетов Ми-24 в ходе учений "Океан-2024" отработали в акватории Балтийского моря удары по скоростным малоразмерным целям условного противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи ударных вертолетов Ми-24 смешанного вертолетного полка морской авиации Балтийского флота в рамках СКШУ "Океан-2024" на авиационном полигоне в Калининградской области и в акватории Балтийского моря отработали нанесение ударов по колоннам техники, живой силе и скоростным малоразмерным морским целям условного противника. В ходе учебно-боевых мероприятий более 10 экипажей применили авиационные средства поражения по наземным и морским целям на дальности от 500 метров до трех километров с минимальных и средних высот", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле и морю одиночно и в составе пар с применением практических авиабомб П-50T, неуправляемых авиационных ракет и универсальных пушечных контейнеров со встроенной двуствольной 23-милилметровой скорострельной пушкой ГШ-23.
https://ria.ru/20240914/samolety-1972643918.html
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безопасность, балтийское море, россия, калининградская область, ми-24, вооруженные силы рф
Безопасность, Балтийское море, Россия, Калининградская область, Ми-24, Вооруженные силы РФ
Ми-24 на учениях "Океан-2024" отработали удары по малоразмерным целям

Экипажи Ми-24 на учениях "Океан-2024" отработали удары по малоразмерным целям

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолет Ми-24
Вертолет Ми-24 - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вертолет Ми-24. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Экипажи ударных российских вертолетов Ми-24 в ходе учений "Океан-2024" отработали в акватории Балтийского моря удары по скоростным малоразмерным целям условного противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипажи ударных вертолетов Ми-24 смешанного вертолетного полка морской авиации Балтийского флота в рамках СКШУ "Океан-2024" на авиационном полигоне в Калининградской области и в акватории Балтийского моря отработали нанесение ударов по колоннам техники, живой силе и скоростным малоразмерным морским целям условного противника. В ходе учебно-боевых мероприятий более 10 экипажей применили авиационные средства поражения по наземным и морским целям на дальности от 500 метров до трех километров с минимальных и средних высот", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле и морю одиночно и в составе пар с применением практических авиабомб П-50T, неуправляемых авиационных ракет и универсальных пушечных контейнеров со встроенной двуствольной 23-милилметровой скорострельной пушкой ГШ-23.
 
БезопасностьБалтийское мореРоссияКалининградская областьМи-24Вооруженные силы РФ
 
 
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